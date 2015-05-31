ساخت اتوبان در ایلام ضروری است/ مرز مهران نقطه قوت استان

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک و وجود مرز مهران یکی از مهمترین مرزهای کشور است که طی ۱۰ سال گذشته یکی از پر تردد ترین مرزهای زمینی کشور بوده است.

وی بیان داشت: مرز مهران به واسطه نزدیک بودن با کشور عراق و همچنین امنیت بالا به کی از مهمترین مرزهای تجاری کشور برای صادرات تبدیل شده است و علاوه بر این روزانه چند هزار نفر از این مرز تردد دارند.

این مسئول بیان داشت: بحثهای اهمیت مرز مهران و حجم بالای تردد در این استان هم اکنون به یک نقطه قوت در استان تبدیل شده که البته این مهم نیازمند اقدامات در حوزه زیرساختی استان و شهرستان است.

وی توسعه و ایجاد اتوبان، آزادراه و ...را از مهمترین نیازهای استان ایلام بر شمرد و گفت: هم اکنون پروژه های راهسازی در استان ایلام در نقاط مختلف استان در حال ساخت است و البته استان نیازمند کارها و پروژه های بزرگ مثل اتوبان و آزادراه است.

پولادی بیان داشت: بحث مهم در حوزه راه های استان ایلام است که سمتی پیش برویم که مسیر ایلام به سمت کرمانشاه و ایلام به سمت شهرستان مهران چهار بانده شود چراکه حجم تردد در این مسیرها از زیاد است و جاده های باید ظرفیت بالایی داشته باشند.

لزوم توجه به پروژه های راهسازی در شهرستان مهران

معاون عمرانی استانداری ایلام عنوان کرد: از آنجا که توسعه صادرات کالا به کشور عراق در دستور کار مسئولان کشوری و استانی است، به طور قطع حوزه راهسازی در استان ایلام باید توجه ویژه قرار گیرد.

وی بیان داشت: در اربعین سال گذشته میلیون ها نفر از مرز مهران وارد کربلا شدند که حجم بالای تردد باعث کندی جاده های استان شده بود و از همین الان باید فکری برای سالهای پیش رو در ایام مذهبی سال که حجم زائر در مرز مهران چندبرابر معمول می شود، کرد.

پولادی افزود: مرز مهران هم اکنون مهمترین مرز زمینی کشور برای تردد زائران است و بیشتر زائران کشور از این مرز استقبال می کنند که این مهم باعث می شود توسعه زیرساختهای شهرستان و استان بیش از گذشت مورد توجه قرار گیرد.

توسعه فرودگاه و ایجاد راه آهن در استان

پولادی به مسئله فرودگاه و راه آهن در استان ایلام نیز اشاره کرد و گفت: این دو بخش نیز از اهمیت زیادی برای استان برخوردار هستند چراکه توپوگرافی استان جوابگوی حجم زیاد راهسازی در استان نیست.

وی بیان داشت: بحث راه آهن از سالهای گذشته در استان مطرح بوده و در تلاش هستیم از طریق فایناس و سرمایه گذار خارجی این مهم را در استان محقق کنیم.

این مسئول از راه اندازی پروازهای بیشتر در فرودگاه ایلام خبر داد و گفت: توسعه فرودگاه مهران نیز از دیگر اقدمات مهم برای توسعه زیرساختی استان است که البته باید با مشارکت وزارت نفت این مهم در استان اجرایی شود.