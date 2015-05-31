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۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

درگفتگو با مهر عنوان شد؛

آغاز ثبت‌نام مدارس آموزش از راه‌دور/ شرایط ثبت‌نام

آغاز ثبت‌نام مدارس آموزش از راه‌دور/ شرایط ثبت‌نام

مدیرکل آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گفت: دستورالعمل ثبت‌نام مدارس آموزش از راه دور ابلاغ شده است و فعالیت‌های مدارس از مهرماه آغاز می‌شود.

گودرز شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان ثبت‌نام مدارس آموزش از راه دور، اظهار کرد: دستورالعمل ثبت‌نام از خرداد ماه ابلاغ شده است و افراد می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی افزود: مدارس آموزش از راه دور سه نیمسال تحصیلی دارند که فعالیت آنان از اول مهر شروع می‌شود و عمدتاً کلاس‌ها در شیفت بعدازظهر برگزار می‌شود؛ البته شیفت صبح هم وجود دارد.

مدیرکل آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: افرادی که مدرک دیپلم ندارند و از ابتدایی به بالا هستند می‌توانند در این مدارس تحصیل کنند و پس از گذراندن متوسطه اول، در کاردانش یا  مقطع نظری ثبت‌نام کنند.

وی یادآور شد: دانش‌آموزان مهارت را باید از طریق آموزشگاه‌های تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای فرا بگیرند.

 

 

کد مطلب 2764687
مهناز قربانی مقانکی

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