گودرز شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان ثبت‌نام مدارس آموزش از راه دور، اظهار کرد: دستورالعمل ثبت‌نام از خرداد ماه ابلاغ شده است و افراد می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی افزود: مدارس آموزش از راه دور سه نیمسال تحصیلی دارند که فعالیت آنان از اول مهر شروع می‌شود و عمدتاً کلاس‌ها در شیفت بعدازظهر برگزار می‌شود؛ البته شیفت صبح هم وجود دارد.

مدیرکل آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: افرادی که مدرک دیپلم ندارند و از ابتدایی به بالا هستند می‌توانند در این مدارس تحصیل کنند و پس از گذراندن متوسطه اول، در کاردانش یا مقطع نظری ثبت‌نام کنند.

وی یادآور شد: دانش‌آموزان مهارت را باید از طریق آموزشگاه‌های تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای فرا بگیرند.