تخریب منازل یکی ازخیابانهای اهواز که غیرمجاز تصرف شده بود

بهنام علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: هفته گذشته در منطقه شش اهواز منازل اطراف یک خیابان که به صورت غیر مجاز تصرف و ساخته شده بودند بر اساس حکم دادستانی تخریب شدند.

وی افزود: هر زمان که گزارش ساخت و ساز غیر مجاز به سازمان ارسال می شود در ابتدا یک کارشناس به محل اعزام و پس از تائید صحت این تخلف، کمیسیونی با حضور نمایندگان شهرداری، شورای شهر، فرمانداری و دادستانی تشکیل می شود. سپس حکم تصویب شده از سوی دادستانی برای اجرا به نیروی انتظامی ارجاع داده می شود.

مدیر پیشگیری از تخلفات شهرداری اظهار کرد: در مناطق سه، چهار و شش اهواز به دلیل وجود زمین های خالی فراوان، آمار تصرف غیر مجاز به نسبت سایر مناطق بیشتر است. به همین دلیل نظارت بر روی این مناطق افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به تخریب دو منزل مسکونی در هفته جاری عنوان کرد: یکی از این منازل در مسیر پل ششم و دیگری در اطراف منازل جدید شرکت نفت به صورت غیر مجاز از سوی افراد سودجو تصرف شدند، بودند.

علیزاده افزود: بر اساس حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صبح امروز این دو منزل تخریب شدند. در همنگام تخریب هیچ کدام از اعضای این خانواده سودجو در محل حضور نداشتند و قبل از حضور ماموران شهرداری محل را تخلیه کرده بودند.