ساعات ترافیک و پیک مصرف برق تابستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خوش خلق در تشریح آخرین وضعیت تولید و مصرف برق ایران در آستانه فصل تابستان، گفت: مصرف كل كشور براساس پيك بار تابستان سال گذشته حداكثر ۴۹ هزارمگاوات بوده كه البته در سال گذشته فصل گرما زود شروع شد و به مدت طولاني تري نيز ادامه داشت و شدت گرماي بيشتري را هم شاهد بوديم.

معاون هماهنگي امور توزيع توانير با اشاره به تغيير زمان پيك بار مصرفي برق در كشور، تصریح کرد: در طول سال‌هاي اخير شاهد تغيير زمان پيك بار مصرفي از شب به روز بوده ايم به طوري‌كه برای تابستان سال جاری پيك بار از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۶ بعد از ظهر است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه وجود پیک مصرف روزانه در فصل تابستان به منزله حذف پیک مصرف برق در ساعت شب نیست، اظهار داشت: به اين معنا است كه پيك مصرف برق روز از پيك شب پيشي گرفته است.

خوش خلق در ادامه با اشاره به برنامه وزارت نیرو به منظور توسعه ساخت نیروگاه های برق مقیاس کوچک، تبیین کرد: ايجاد نيروگاه هاي مولد مقياس كوچك يكي از بهترين راه هاي سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي است.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون ظرفيت توليدي خوبي در كشور وجود دارد اما ۱۴.۵ درصد از كل ظرفيت نيروگاهي كشور برق آبي است كه ۵ درصد برق مصرفي را تامين مي كند، تاکید کرد: با توجه به وضعيت بارندگي و خشكسالي و افت ذخيره درياچه هاي پشت سدها، اگرچه هنوز وضعيت بسيار بد نيست، اما شرايط مطلوبي هم نداريم.

خوش خلق با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي بهينه سازي مصرف برق، تبیین کرد: در طول چند سال گذشته تاکنون بيش از ۱۰۰ ميليون لامپ كم مصرف يارانه اي بين مردم توزيع شد و سرمايه گذاري هايي در زمينه توليد كولر و يخچال و ساير وسايل برقي كم مصرف انجام شده است.

معاون توانیر با اعلام اینکه با حمايت هاي دولت و وزارت نيرو تاكنون ۳ هزار مگاوات قرارداد در زمينه ايجاد نيروگاه هاي مقياس كوچك با بخش خصوصي مبادله شده است، یادآور شد: از اين ميزان قرارداد مبادله شده ۴۱۰ مگاوات تاكنون در مدار قرار گرفته و تا پايان خرداد ماه امسال هم ۱۰۰ مگاوات ديگر وارد مدار شود.

وي همچنین از وجود ۷۲ هزار مگاوات ظرفيت نصب شده نيروگاهي در كشور خبر داد و افزود: خريد تضميني انرژي توليد شده به ميزان ۵ سال، تضمين واگذاري گاز، اعطاي تسهيلات، معافيت هاي مالياتي و حق ترانزيت انرژي و واگذاري زمين رايگان در محل شهرك هاي صنعتي براي احداث نيروگاه مهمترین تسهیلات ارائه شده به سرمایه گذاران خصوصی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه كاهش تلفات شبكه هاي توزيع، افزايش راندمان نيروگاهي، كاهش توليد گازهاي گلخانه اي، كاهش گاز مصرفي، اشتغالزايي و استفاده در حوزه پدافند غيرعامل از مزاياي توسعه نيروگاه هاي مولد مقياس كوچك است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود روند ساخت و توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک در کشور شتاب بگیرد.