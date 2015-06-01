به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین گردهمایی بزرگ ۴۰۰۰ نفری جوانان فعال مسجدی با عنوان یاران محراب، همزمان با ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان با حضور حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد، حجت‌الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز، سیدحسین هاشمی استاندار تهران و سردار محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص)، عصر روز گذشته (یکشنبه ۱۰ خرداد) در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد.

حجت‌الاسلام قرائتی، در این همایش با اشاره به آیات قرآن و ویژگی‌های جوان و نقش وی در جامعه، جوانان را در قرآن کریم به سه دسته تقسیم کرد: جوانانی که در جامعه هضم می‌شوند و جامعه آنها را عوض می‌کند و مثل آبی در ظرف که شکل ظرف را به خود می‌گیرد، جوانانی که در جامعه خود را حفظ می‌کنند و تغییر نمی‌کنند و دسته سوم جوانانی هستند که جامعه را تغییر می‌دهند.

وی در توضیح دسته اول به آیه ۴۲ سوره المدثر اشاره کرد و اظهار داشت: در آیه «مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ» بهشتیان از دوزخیان می‌پرسند چه شد که شما جهنمی شدید؟ چند دلیل در قرآن ذکر می شود که یکی از آنها آیه «كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ» است یعنی ما در جامعه هضم می شدیم. وی ادامه داد: مثال دسته دوم اصحاب کهف بودند که نخواستند در جامعه‌ فاسد هضم شوند و به غار روی آوردند. حضرت ابراهیم(ع) جوانمردی بود که جامعه را عوض کرد و از دسته سوم است.

رئیس ستاد اقامه نماز توضیح داد: در آستانه امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها هستیم و ممکن است این شب‌ها صداوسیما فیلم‌های جذاب پخش کند. جوانی جلوی تلویزیون نشسته، کمی فیلم می‌بیند و کمی درس می‌خواند که در آخر فیلم جذاب نمی‌گذارد او درسش را بخواند و هضم در فیلم می‌شود و این از دسته اول است. جوان دیگری که می‌بیند فیلم جاذبه دارد داخل اتاق می‌رود ودرسش را می‌خواند و مانند دسته دوم هضم نمی‌گردد. یک جوان دیگر هم در اعتراض به صدا و سیما برای جلوگیری از پخش برنامه‌های جذاب در دوران امتحانات راهپیمایی راه می‌اندازد و جوانان و نوجوانان دیگر را با خود همراه می‌کند و موجب تغییر برنامه صدا و سیما می‌شود که این از دسته سوم است.

حجت‌الاسلام قرائتی در ادامه با مطرح کردن این پرسش که آیا می‌شود یک نوجوان، امام باشد این‌گونه توضیح داد: ما در ستاد اقامه نماز اعلام کرده بودیم که شیرین‌ترین نمازی که بچه مدرسه‌ای‌ها در عمرشان خوانده‌اند را طی نامه‌ای برای‌مان بفرستند و از بعضی از افراد دعوت کردیم تا نامه‌ها را بخوانند که در میان تعداد کثیری از این نامه‌ها یک نامه متعلق به شیرین‌ترین نماز یک دختر ۱۱ ساله بود که به همراه پدرش با اتوبوس به مسافرت رفته بود.

وی ادامه داد: زمانی که این پدر و دختر در اتوبوس بودند دختر با نگاه به خورشید در حال غروب به یاد می‌آورد که نمازش را نخوانده است و به پدرش اصرار می‌کند که به راننده بگوید اتوبوس را نگه دارد تا نمازش را بخواند اما پدرش می‌گوید راننده به خاطر یک نفر این کار را انجام نخواهد داد لذا در این لحظه دختر نا امید از توقف اتوبوس شیشه آبی از کیف پدر بیرون آورده و شروع می‌کند در اتوبوس وضو بگیرد و نمازش را همان جا روی صندلی بخواند. در همین حین شاگرد راننده او را می‌بیند و و ماجرا را به راننده می‌گوید.

قرائتی با بیان این جمله که هرکس برای نماز قیام کند خداوند مهرش را در دل‌ها می‌نشاند، ادامه داد: راننده با دیدن این دختر، مهر به دلش افتاد و به خاطر او اتوبوس را متوقف کرد. وقتی این دختر ۱۱ ساله برای خواندن نماز از اتوبوس پیاده شد ناگهان افراد دیگری هم برای نماز خواندن پیاده شدند و حدود ۱۷ نفر از مسافران که نماز نخوانده بودند نماز خود را به جا آوردند. از این‌رو قرآن کریم می‌فرماید «وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا»؛ لذا از خصوصیات عباد الرحمن این است که امام شوند.

این معلم قرآن با اشاره به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان عنوان کرد:‌ ماه رمضان ماه قرآن است و من به عنوان پدر معلم از شما برادران و خواهران می‌خوام که در این ماه حتماً یک دور قرآن را همراه با یکی از شبکه‌های تلویزیون یا رادیو بدون غلط بخوانید. حدیث داریم که اگر کسی یک دور قرآن را ختم کند یک دعای مستجاب دارد.

وی تصریح کرد: من همه قرآن را می‌خوانم جز سوره «الناس» و در این هنگام دعا می‌کنم سپس سوره «الناس» را می‌خوانم و سپس می‌گویم خداوندا دعاهای مرا که در میان ختم قرآن درخواست کردم، اجابت کن.

حجت الاسلام قرائتی اظهار داشت: امام صادق(ع) فرمود هر کس خودش را بهتر از دیگران ببیند مستکبر است. امام خمینی هیچ وقت خود را رهبر نمی‌دانست بلکه می‌گفت رهبر من آن پسر ۱۳ ساله است. هرگز خود را بهتر از دیگران ندانید.

این مفسر قرآن کریم ضمن توصیه به نماز اول وقت ابراز داشت: نکند وقت نماز چراغ اتاق بسیج روشن باشد! درست نیست که در مسجد باشیم و خود را مشغول کارهای بسیج و کانون کنیم و در نماز جماعت شرکت نکنیم چون هیچ چیز نمی‌تواند جای نماز جماعت را بگیرد. روزی حضرت علی(ع) برای نماز صبح به مسجد نیامد پیامبر اکرم(ص) علت را جویا شدند، حضرت زهرا فرمودند که علی(ع) شب را تا صبح عبادت کرده است و چون چشم‌هایش می‌سوخت نتوانست در نماز جماعت صبح شرکت کند. این حدیث در سفینه‌البحار نقل شده است که حضرت رسول(ص) فرمودند: یا فاطمه(س) به علی(ع) بگو شب تا صبح را بخوابد اما در نماز جماعت صبح شرکت کند بهتر از عبادت تا صبح و خواندن نماز فرادی است.

قرائتی همچنین اظهار داشت: حضرت علی(ع) فرمودند زمانی که پیامبر اکرم (ص) در آخرین لحظات عمرش، سر مبارکشان را بر دامان من نهاده بود، مدام می‌گفتند: الصلاه، الصلاه، الصلاه!

وی با تأکید بر نماز جماعت گفت: هیچ عبادتی مثل نماز نیست. نماز آمپولی است که خدا هم به زمین می‌زند هم به آسمان. وقتی در زمین زلزله می‌شود می‌گویند نماز آیات و وقتی باران نمی‌آید می‌گویند نماز باران بخوانید. وقتی نوزاد به دنیا می‌آید در گوش او حی علی الصلاه میگوییم و وقتی از دنیا می رود برایش نماز میت می‌خوانیم. هیچ عبادتی هم اینقدر تنوع ندارد چون ما ۳۵۰ رقم نماز مستحبی داریم که هر یک با دیگری متفاوت است.

حجت‌الاسلام قرائتی اهمیت نماز را با تشبیه نماز به تمبر عبادات این طور بیان کرد:‌ اگر همه عبادات را انجام دهیم و در نماز کوتاهی کنیم عبادات ما قبول نمی‌شوند؛ مثل این که بهترین نامه ها را بنویسیم اما اگر پشت آنها تمبر نباشد به مقصد نمی‌رسند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است از امام جماعت خوشتان نیاید؛ خوش‌آمدن یا نیامدن دلیل بر عدالت نیست، عدالت یعنی اینکه او گناه کبیره نکرده باشد، حال اینکه سلیقه‌اش با شما نخواند دلیل بر دوری از نماز جماعت نیست.

این معلم قرآن ضمن تأکید بر بها دادن به کودکان و نوجوانان افزود: اگر می‌خواهید مسجدتان رونق داشته باشد، اذان را بین بچه‌ها بچرخانید. این که یک نفر میکروفون را بگیرد و خیال کند که ارث پدرش است کار بسیار غلطی‌است!

رئیس ستاد اقامه نماز طی توصیه‌ای بیان کرد: کم حرف بزنید! بین دو نماز سخنرانی نکنید! چون اسلام به ما اجازه داده که نماز اول را به جماعت و نماز دوم را فرادی بخوانیم و از جمع جدا شویم، لذا نباید با سخنرانی مردم را معطل کنید و خواندن دو نماز پشت سر هم و سپس تسبیحات حضرت زهرا(س) بسیار می‌تواند بهتر باشد.

وی افزود: بچه‌های حزب‌اللهی! شما اگر با سواد باشید دیگران را هم در مسجد جذب می‌کنید. سعی کنید به لحاظ اخلاقی از جامعه عقب نمانید؛ زیرا کسانی که با اخلاق مسلمان شده‌اند من به چشم دیده‌ام که تعدادشان بیش از کسانی است که با موعظه مسلمان شدند و شما باید دیگران را با محبت به مسجد جذب کنید اگر برای خدا قیام کنید عنایت خداوند حتماً شامل حال شما خواهد شد.

حجت‌الاسلام قرائتی ضمن ابراز ناراحتی از برخی منبرها گفت: من از منبرهایی که در آن خواب نقل می‌کنند، ناراحتم. ای جوان‌ها! از ائمه جماعات تان بخواهید که نیمی از منبرشان را به تفسیر قرآن اختصاص دهند. خدا به پیغمبر(ص) می‌گوید « لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ» می‌خواهی حرف بزنی از قرآن بگو.

رئیس ستاد اقامه نماز در پایان سخنرانی خود ضمن در خواست مداوم شدن این‌گونه جلسات، خاطره ای از حجت‌الاسلام سیدعلی‌اکبر ابوترابی ملقب به سیدالاسراء نقل کرد: ابوترابی نقل کرده که یک ماشین صلیب سرخ از غرب وارد بغداد شد تا با اسرا مصاحبه کند. به اردوگاه آمدند و از من پرسیدند که اینجا شما را شکنجه می‌کنند؟ من از پاسخ دادن طفره رفتم. سرهنگ مسئول شکنجه بعد از مصاحبه پرسید که من خودم تو را شکنجه کردم تو چرا نگفتی که من شکنجه‌ات کردم؟ که ابوترابی در پاسخ گفته آیه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» در قرآن می‌گوید برای کفار راهی را برای مسلمین باز نکنید. گرچه صدام ظالم است اما اگر من از شکنجه می‌گفتم راهی برای مسیحیان باز می‌کردم تا بر عراق که یک کشور مسلمان است، مسلط شود!