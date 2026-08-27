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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

آغاز اردوی تیم ملی فوتبال زنان با دعوت از ۲۵ بازیکن

آغاز اردوی تیم ملی فوتبال زنان با دعوت از ۲۵ بازیکن

نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال زنان از ۱۱ شهریور در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان بعد از برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ – استرالیا از ۱۱ لغایت ۱۷ شهریورماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

بر همین اساس مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان اسامی بازیکنان دعوت شده را به شرح زیر اعلام کرد:

ثنا صادقی، کوثر عنبری (اصفهان)، فاطمه امینه برازجانی، ملیکا متولی، سارا دیدار، روژین تمریان، افسانه چترنور، زهرا سربالی، گلنوش خسروی، شبنم بهشت، فاطمه ارزانی، زهرا خضری، مهناز رضازاده، فاطمه شبان، عاطفه ایمانی (کرمان)، زهرا خواجوی، زهرا احمدی زاده، زهرا قنبری، محدثه ذلفی، بهناز طاهرخانی، سمیه اسماعیلی، فاطمه مخدومی، مریم یکتایی، شقایق روزبهان، زینب عباسپور(تهران)

کد مطلب 6929471

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