به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سعید رافت ظهر دوشنبه در همایش انسان مهربان و دنیای آرام که به مناسبت روز جوان وهفته ملی بدون دخانیات در کیش برگزار شدگفت: مبارزه ودستگیری توزیع کنندگان ومعتادان در جزیره کیش تشدید شده وتمامی نقاط جزیره با همکاری خوب مردم فهیم کیش تحت کنترل نیروهای مبارزه با مواد مخدراست و اجازه نخواهیم داد کیش جای امنی برای توزیع کنندگان مواد مخدر باشد.

رافت افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته هفت نفر از عناصر فعال توزیع کننده انواع مواد مخدر در جزیره کیش دستگیر و بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر از آنان کشف و ضبط گردید که طی مراحل قانونی و تکمیل پرونده تحویل مقام قضایی در دادگستری کیش شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی نیروی انتظامی ویژه کیش ضمن تاکید بر مبارزه بی امان با سوداگران مرگ در دریا و خشکی اظهارداشت: ما بصورت شبانه روز در راستای پاکسازی کامل جزیره از توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان از پای نمی نشینیم.