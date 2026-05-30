۱۶ کیلوگرم مواد مخدر در کیش کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبیالله قاسمی اظهار کرد: طرح ۷۲ ساعته «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی تفرجگاهها و برخورد قاطع با توزیعکنندگان مواد مخدر، با بهکارگیری تمامی توان عملیاتی پلیس در سطح جزیره کیش به اجرا درآمد.
وی افزود: مأموران پلیس در جریان اجرای این طرح موفق شدند بیش از ۱۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش ادامه داد: در این عملیاتها، ۱۲ نفر از عناصر حمل، توزیع و خردهفروشی مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند و همچنین ۴۳ معتاد متجاهر و فرد لامکان که موجب سلب آسایش عمومی بودند، جمعآوری و برای طی مراحل قانونی و درمانی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
قاسمی با اشاره به تشدید کنترل مبادی ورودی جزیره بیان کرد: بخش قابل توجهی از کشفیات این طرح حاصل اقدامات کنترلی در مبادی ورودی کیش بوده و مواد مخدر پیش از ورود به جزیره و قرار گرفتن در چرخه توزیع و مصرف، کشف و ضبط شده است.
وی تأکید کرد: شناسایی و دستگیری عناصر توزیع خرد و کلان مواد مخدر، پاکسازی تفرجگاهها و جمعآوری معتادان متجاهر از اولویتهای اصلی پلیس کیش است و این مأموریتها با جدیت دنبال میشود.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش در پایان از شهروندان و گردشگران خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
