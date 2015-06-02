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۱۳ خرداد ۱۳۹۴، ۱:۳۵

ماجرای فساد فیفا ادامه دارد؛

کار بلاتر به اف بی آی کشید/ پلاتینی و پرنس علی نامزدهای جایگزینی

کار بلاتر به اف بی آی کشید/ پلاتینی و پرنس علی نامزدهای جایگزینی

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال که ساعاتی پیش از سمت خود استعفا کرد، از سوی پلیس اف بی آی آمریکا تحت تحقیق قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپ بلاتر برای سال ها می شود که به دلیل فساد مالی در فیفا زیر ذره بین قرار دارد و چهارشنبه هفته گذشته در این خصوص ۱۴ نفر بازداشت شدند که ۹ نفر از آنها از مقامات بلندپایه فیفا بودند که به دلیل دست داشتن در فساد مالی و گرفتن رشوه در سوییس دستگیر شدند. این افراد از سوی اداره عدالت آمریکا و اف بی آی بازداشت شدند.

بر پایه گزارش ای بی سی نیوز، بلاتر جزو اهداف مورد تعقیب اف بی آی بوده اما این موضوع علنی نشده است.

مقامات فیفا ۱۵۰ میلیون رشوه دریافت کرده اند که این موضوع در حال بررسی است.

منابع نزدیک خبر داده اند که اف بی آی در حال تحقیق بر روی پرونده بلاتر است اما رئیس پیشین فیفا هنوز دستگیر نشده است.

شاهزاده علی و میشل پلاتینی نامزدهای ریاست فیفا هستند و تا زمانی که یکی از میان این دو انتخاب شود، بلاتر به عنوان رئیس اجرایی در سمت خود باقی خواهد ماند.

 

کد مطلب 2767357

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