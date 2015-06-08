تشریح برنامه های ستاد اربعین/ رفع مشکل اسکان زائران در مرزها

سعید اوحدی در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری جلسه ستاد اربعین اشاره کرد و گفت: در سال گذشته اولین جلسه ستاد اربعین چهاردهم محرم تشکیل شد اما امسال هفت ماه زودتر ستاد اربعین تشکیل جلسه داده است.

وی از آسیب شناسی مشکلاتی که سال گذشته در ارائه خدمات اسکان و حمل ونقل برای زائران وجود داشت خبر داد و گفت: در جلسه ستاد اربعین مشکلات داخل کشور و همچنین عراق آسیب شناسی می شود و راهکارهایی برای برون رفت از این مشکلات ارائه خواهد شد.

اوحدی به مصوبات ستاد اربعین اشاره کرد و گفت: هر کمیته موظف شد که شرح وظایف و برنامه زمابندی شده خود را برای جلسه آینده ستاد اعلام کند و همچنین مسئولیت ستاد اربعین در شهرهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه به استانداران آنها واگذار شد و این امر باعث می شود تمام ظرفیت استان در خدمات رسانی به زائران اربعین قرار گیرد و فرمانداران به عنوان جانشین و مدیران سازمان حج در استان نیز دبیر اجرایی ستاد منصوب شدند.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به مشکل اسکان و حمل و نقل داخل عراق، گفت: در این جلسه مقرر شد سفیر ایران در بغداد، رئیس ستاد و ستاد بازسازی عتبات عالیات به عنوان جانشین و دفتر نمایندگی حج در بغداد نیز دبیر اجرایی ستاد اربعین در داخل عراق باشد و هماهنگی با وزارتخانه های عراق نیز با استانداران نجف، کربلا، بصره، انجام می شود.

وی اظهار داشت: مسئولیت کمیته اسکان، تغذیه، اعزام و فرهنگی در سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری و کمیته امنیت با وزارت کشور، کمیته پشتیبانی با ستاد بازسازی عتبات، کمیته اطلاع رسانی با صدا و سیما، کمیته کنسولی و امور بین الملل با وزارت خارجه، کمیته حمل و نقل و زیرساخت ها با وزارت راه، کمیته بهداشت و درمان با وزارت بهداشت و هلال احمر خواهد بود.

اوحدی با اشاره به اینکه کمیته ها هر ۱۵ روز یکبار تشکیل جلسه می دهند، گفت: ستاد عالی اربعین نیز هر ماه یک بار با حضور نماینده ولی فقیه در سازمان برگزار خواهد شد که درآن کمیته ها گزارش پیشرفت کار و برنامه های خود را ارائه خواهند کرد و به احتمال زیاد در هفته اول تیرماه جلسه بعدی ستاد برگزار می شود.

وی تاکید کرد: کمیته اسکان مسئولیت اسکان در داخل کشور را برعهده دارد به طوری که سال گذشته سازمان حج ۳۰ موکب در مسیر کربلا و نجف مستقر داشت که امسال مقرر شده این موکب ها برای برگشت زائران مستقر شود.

اوحدی به برگزاری جلساتی در کربلا ونجف اشاره کرد و گفت: مقررشده مدارس، حسینیه ها و امکانات وظرفیت های این شهرها شناسایی و برای استفاده زائران اربعین به ستاد اعلام شود و ما نیز در کمیته های اسکان و هلال احمر از ظرفیت های داخل برای تجهیز امکانات استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت از محدود شدن برنامه های اعزام شرکت شمسا در ایام اربعین از اول تا ۲۳ صفر خبر داد و گفت: همچنین در فاصله ۱۰ صفر تا ۲۳ صفر تمامی اعزام ها تعطیل می شود و از همه امکانات و نیروهای ستادی و همچنین هتل های کربلا و نجف برای خدمات رسانی به زائران استفاده خواهد شد و این باعث اقدام می شود ظرفیت اسکان و آشپزخانه زائران افزایش پیدا کند.

به گفته وی، در حال حاضر شرکت شمسا در هفته ۲۵ هزار نفر را به کربلا و نجف اعزام می کند و با محدود شدن فعالیت آنها در ایام اربعین، ظرفیت اسکان به ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر می رسد.

اوحدی همچنین گفت: شهرداری تهران در کمیته های پشتیبانی مردمی، حمل و نقل، تدارکات و تغذیه فعالیت دارد و ظرفیت بزرگی برای ارائه خدمات به زائران در ایام اربعین محسوب می شود.

وی به امکانات اقامتی در مرزها اشاره کرد و افزود: در مرز مهران یک زمینی را از سوی استانداری ایلام برای ایجاد اسکان زائران در نظر گرفته ایم و همچنین در نقطه حساس و گلوگاه ورودی مهران به سمت مرز، حسینیه ای در دست ساخت است که قبل از اربعین به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: زائر سرای طریق القدس در مرز چزابه با ظرفیت ۶ هزار نفر در دست ساخت است که تا پایان مرداد ماه و قبل از ایام اربعین به بهره برداری می رسد و احداث این مرکز اقامتی مشکل زائران را در مرز چزابه حل می کند.

وی با اشاره به اینکه در مرز شلمچه مشکل اسکان و اقامت نداریم، گفت: ظرفیت اسکان ۳۵ هزار نفر شب ظرفیت خوبی است که توسط مجموعه راهیان نور، بسیج ، و ستاد اربعین در مرز شلمچه برای خدمت رسانی و اسکان زائران در نظر گرفته شده است.

اوحدی در مورد روشنایی مرز مهران افزود: سال گذشته با معضل بزرگ روشنایی در مهران مواجه بودیم که امسال برنامه ریزی برای رفع این مشکل انجام و هماهنگی های لازم با استانداری ایلام صورت گرفته به طوری که روشنایی مهران تا مرز تامین خواهد شد.

وی از دوبانده شدن مسیر مهران تا مرز خبر داد و گفت: با هماهنگی استانداری ایلام و راهداری این استان، کمربندی مهران دوبانده خواهد شد که ترافیک خروجی مهران تا ایلام برطرف می شود.

اوحدی گفت: همچنین با برنامه ریزی های انجام شده برای ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین، گیت های گذرنامه تا ۵ برابر افزایش پیدا می کند و همچنین با جانمایی جدید سازمان راهداری ظرفیت گذرگاه عبوری شلمچه در مرز افزایش می یابد.

رئیس سازمان حج و زیارت از تامین آب در مرز مهران خبر داد و گفت: با افزایش شبکه آبرسانی مرز مهران، ظرفیت برای خدمت رسانی به زائران که سال گذشته ۱۰ هزار نفر بود، قطعا افزایش پیدا خواهد کرد و در حال حاضر مراحل پایانی کار در حال اجراست به طوری که با توسعه ۳ تا ۴ برابری شبکه آبرسانی در مرز مهران، مشکل تامین آب از بین می رود.

وی تاکید کرد: در جلسه قبلی ستاد اربعین مشخص شد که جلسات ادواری در استان های مرزی خوزستان و ایلام برگزار و مسئولان از نزدیک در جریان مشکلات و یا پیشرفت کار قرار گیرند.