به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد اربعین استان گیلان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه علاقهمند است زائران بتوانند از برنامهریزیهای انجام شده برای اعزام به کربلا استفاده کنند، اظهار کرد: جلسات ستاد اربعین امسال نسبت به سال گذشته که با تأخیر شروع شد، با برنامهریزی مناسبی دنبال میشود.
وی با اشاره به گزارش کمیتههای مختلف ستاد اربعین، افزود: خوشبختانه همه امکانات برای اعزام حدود ۳۶ هزار نفر از استان گیلان به زیارت کربلا فراهم است و با توجه به ظرفیتهای استان، این مهم شدنی خواهد بود.
معنای متفاوت زیارت اربعین در سال جاری
استاندار گیلان با تأکید بر شرایط خاص پیش آمده، تصریح کرد: با توجه به جنگ ۱۲ روزه سال گذشته و جنگ رمضان، طبیعتاً حضور مردم گیلان و ایران در کربلا امسال معنایی متفاوت و پررنگتر خواهد داشت.
حقشناس خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر و پرچمی که امام حسین(ع) در برابر ظلم برافراشت، امسال احتمالاً پررنگتر از همیشه در کربلا طنینانداز خواهد بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که زائران حسینی بتوانند از امکانات فراهم شده استفاده کنند و به زیارت امام حسین(ع) نائل شوند.
