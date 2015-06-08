مخالفت مجدد رئیس جمهوری فرانسه با تحریم رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو سراسری رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر افزود: فرانسوا اولاند در گفتکو با نتانیاهو به شدت با تحریم اسرائیل مخالفت کرده و خواهان حفظ روابط اقتصادی با تل آویو شده است.

نتانیاهو نیز در گفتگو با اولاند تاکید کرده است که هر گونه تلاش برای تحریم این رژیم باعث تشویق فلسطینیان به عدم از سرگیری مذاکرات مستقیم و بدون پیش شرط با اسرائیل می شود.

در همین راستا نتانیاهو به «یوسی گال» سفیر تل آویو در پاریس دستور داده است که درخواست ملاقات رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات اورانژ فرانسه را رد کند. این دستور نتانیاهو در حالی صادر می شود که روز گذشته روزنامه یدیعوت آحارنوت از درخواست ملاقات رئیس هیئت مدیره اورانژ با سفیر اسرائیل در پاریس خبر داده بود.

در خبری دیگر ایزاک هرتزوگ از رهبران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات رئیس هئیت مدیره اورانژ مبنی بر قطع فعالیت خود در اراضی اشغالی به خاطر تداوم شهرک سازی ها گفت: اسرائیل با حلقه ای از نفرت محاصره شده است که امکان دارد این حلقه خفه اش کند.

وی با بیان اینکه تشکیل کابینه راستگرای نتانیاهو باعث تقویت مواضع خصمانه طرف های تحریم کننده اسرائیل شده است، خواستار تقویت روابط با دولت آمریکا و شروع روند سیاسی به منظور مقابله با جنبش تحریم شد.