انگلیس به تامین بودجه دفاعی ناتو متعهد باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیوید کامرون در جریان نشست سران گروه 7 در آلمان گفته بود که تصمیم گیری در خصوص هزینه های نظامی بریتانیا در انتظار بازنگری هزینه کردهای جرج آزبورن رئیس خزانه داری این کشور در پاییز است.

بر این اساس اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) متعهد هستند که 2 درصد از میزان تولید ناخالص داخلی خود را صرف بودجه دفاعی شان کنند. هفته گذشته رسانه های انگلیسی گزارش دادند که جرج آزبورن از وزارت دفاع انگلیس خواسته تا هزینه های دفاعی این کشور را تا 1.5 میلیارد دلار کاهش دهد.

در واکنش به این خبر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از لندن خواست تا میزان هزینه کرد دفاعی خود را تا سطح 2 درصد از تولید ناخالص داخلی حفظ کند. وی هشدار داد در صورتی که لندن از بودجه دفاعی اش بکاهد، در معرض خطر تبدیل شدن به عضوی غیرمتعهد در ناتو قرار خواهد گرفت.

گفتنی است حزب محافظه کار به رهبری کامرون در انتخابات اخیر پارلمانی در انگلیس توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد. مقامات این حزب در جریان رقابت های انتخاباتی وعده داده بودند که 242 میلیارد دلار را برای خرید تجهیزات جدید برای استفاده در ارتش این کشور در طول یک دهه آینده هزینه خواهند کرد.