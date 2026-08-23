کمک ۹ میلیارد دلاری نروژ به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نروژ قصد دارد در سال مالی ۲۰۲۷، ۸۵ میلیارد کرون نروژ (۹.۲ میلیارد دلار) دیگر به عنوان کمک مالی به اوکراین اعطا کند.

یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ و رهبرانی از سراسر منطقه نوردیک و بالتیک روز یکشنبه در حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه از کی یف بازدید می‌کنند.

در متن سخنرانی منتشر شده توسط دولت در اسلو به نقل از استوره آمده است که کمک مالی نروژ هم برای هزینه‌های نظامی و هم برای هزینه‌های بشردوستانه خواهد بود.

استوره گفت: حمایت و بازسازی اوکراین تنها کمک نیست. این یک سرمایه‌گذاری در امنیت خود اروپاست.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی که روز شنبه منتشر شد، گفت که کی یف با حملات خود به اهداف اقتصادی روسیه «جعبه پاندورا» را باز کرده است و مسکو به حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی اوکراین ضربه خواهد زد.

روسیه و اوکراین هر دو در حال افزایش حملات پهپادی خود با هدف فلج کردن زیرساخت‌های اقتصادی یکدیگر هستند و اغلب اهدافی بسیار فراتر از خطوط مقدم جنگی که مسکو آغاز کرده را هدف قرار می‌دهند، چرا که نبرد در میدان به مرز ۴.۵ سال نزدیک می‌شود.