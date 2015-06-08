با حزب عدالت و توسعه ائتلاف نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اخبار العالم، صلاح الدین دمیر تاش با بیان این که مبارزات انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در شرایط شفاف و سالمی نبود، افزود: حزب حاکم از تمام امکانات کشور برای مبارزات انتخاباتی اش استفاده کرد.

دمیر تاش تصریح کرد: ما توانستیم پیروزی بزرگی را محقق سازیم و این پیروزی را صرف حمایت از فقرا و ستمدیدگان ترکیه و اعتلای صلح، دمکراسی و عدالت خواهیم کرد. وی افزود: مهمترین نتایج این انتخابات این بود که تکبر و غرور حزب عدالت و توسعه که همیشه بر نفی مسئله کردها پافشاری می کند، شکسته شد.

این در حالی است که حزب حاکم ترکیه به دلیل ناتوانی در کسب اکثریت کرسی های پارلمان، برای تشکیل دولت آینده ناچار به ائتلاف با احزاب دیگر است.

گفتنی است حزب دموکراتیک خلق ها با کسب 13.1 درصد آرای انتخاباتی و تصاحب 79 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان ترکیه، شگفتی ساز این دوره از انتخابات پارلمانی ترکیه لقب گرفت.