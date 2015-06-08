به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مراسم جوایز تونی ۲۰۱۵ از ساعت ۸ به وقت محلی در تالار «Radio City Music» نیویورک آغاز شد. طی این مراسم برگزیدگان تئاتر آمریکا در فصل ۲۰۱۴ ـ ۲۰۱۵ معرفی شدند.



در میان بازیگران کاندیدای دریافت جایزه تونی بهترین بازیگر زن و مرد نقش اول نمایش، نام هلن میرن و بردلی کوپر از بازیگران و چهره‌های مطرح سینمای جهان به چشم می‌خورد که در نهایت میرن توانست جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول را از آن خود کند و کوپر علیرغم بازی تحسین برانگیزش در نمایش «مرد فیلی» با دستانی خالی جوایز تونی ۲۰۱۵ را پشت‌سر گذاشت.



برگزیدگان شصت و نهمین جوایز تونی به شرح ذیل معرفی شدند:



بهترین بازیگر زن نقش اول نمایش



کاندیداها: ژنوا کار برای «دستی به سوی خدا»، هلن میرن برای «ملاقات رسمی»، الیزابت ماس برای «ماجراهای هایدی»، کری مولیگان برای «نورگیر»، روت ویلسن برای «اجرام فلکی»



برگزیده: هلن میرن برای «ملاقات رسمی»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل در نمایش



کاندیداها: متیو برد برای «نورگیر»، کی تاد فریمن برای «خطوط هوایی»، ریچارد مک‌کاب برای «ملاقات رسمی»، آلساندرو نیوولا برای «مرد فیلی»، ناتانیل پارکر برای «تالار گرگ»، مایکل استاک برای «فقط یک نمایش است»



برگزیده: ریچارد مک‌کاب برای «ملاقات رسمی»

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل در نمایش موزیکال



کاندیداها: کریستین بورل برای «یک چیز فاسد»، اندی کارل برای «در قرن بیستم»، برد اسکار برای «یک چیز فاسد»، برندون اورانوویتس برای «یک آمریکایی در پاریس»، مکس فون اسن برای «یک آمریکایی در پاریس»



برگزیده: کریستین بورل برای «یک چیز فاسد»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل در نمایش



کاندیداها: آنالی اشفورد برای «نمی‌توانی آن را خودت بگیری»، پاتریشیا کلارکسون برای «مرد فیلی»، لیندا لئونارد برای «تالار گرگ»، سارا استیلس برای «دستی به سوی خدا»، جولی وایت برای «خطوط هوایی»



برگزیده: آنالی اشفورد برای «نمی‌توانی آن را خودت بگیری»

بهترین کارگردان نمایش موزیکال



کاندیداها: جان راندو برای «در شهر»، بارتلت شر برای «شاه و من»، کریستوفر ولدون برای «یک آمریکایی در پاریس»، سم گلد برای «خانه سرگرمی»، کیسی نیکلاو برای «یک چیز فاسد»



برگزیده: سم گلد برای «خانه سرگرمی»

بهترین کارگردان نمایش



کاندیداها: استفن دالدری برای «نورگیر»، ماریان الیوت برای «ماجرای عجیب سگی در شب‌هنگام»، اسکات الیس برای «نمی توانی آن را برای خودت بگیری»، جرمی هرین برای «تالار گرگ»، موریتس فون اشتونپ‌ناگل برای «دستی به سوی خدا»



برگزیده: ماریان الیوت برای «ماجرای عجیب سگی در شب‌هنگام»

بهترین بازیگر زن نقش مکمل در نمایش موزیکال



کاندیداها: ویکتوریا کلارک برای «گیگی»، جودی کان برای «خانه سرگرمی»، سیدنی لوکاس برای «خانه سرگرمی»، روتی آن میلس برای «شاه و من»، امیلی اسکیگز برای «خانه سرگرمی»



برگزیده: روتی آن میلس برای «شاه و من»

بهترین نمایش



کاندیداها: «ماجرای عجیب سگی در شب‌هنگام»، «رسوایی»، «دستی به سوی خدا»، «تالار گرگ»



برگزیده: «ماجرای عجیب سگی در شب‌هنگام»

بهترین نمایش بازتولید شده



کاندیداها: «مرد فیلی»، «نورگیر»، «این جوانی ماست»، «نمی توانی آن را خودت بگیری»



برگزیده: «نورگیر»

بهترین نمایش موزیکال بازتولید شده



کاندیداها: «شاه و من»، «در شهر»، «در قرن بیستم»



برگزیده: «شاه و من»

بهترین بازیگر مرد نقش اول نمایش



کاندیداها: استیون بویر برای «دستی به سوی خدا»، بردلی کوپر برای «مرد فیلی»، بن مایلز برای «تالار گرگ»، بیل نیگی برای «نورگیر»، الکس شارپ برای «ماجرای عجیب سگی در شب‌هنگام»



برگزیده: الکس شارپ برای «ماجرای عجیب سگی در شب‌هنگام»

بهترین بازیگر زن نقش اول در نمایش موزیکال



کاندیداها: کریستین چنووت برای «در قرن بیستم»، لین کوپ برای «یک آمریکایی در پاریس»، بت مالون برای «خانه سرگرمی»، کلی اوهارا برای «شاه و من»، چیتا ریورا برای «دیدار»



برگزیده: کلی اوهارا برای «شاه و من»

بهترین بازیگر مرد نقش اول در نمایش موزیکال



کاندیداها: مایکل سروریس برای «خانه سرگرمی»، رابرت فیرچایلد برای «یک آمریکایی در پاریس»، برایان دی‌آرچی جیمز برای «یک چیز فاسد»، کن واتانابه برای «شاه و من»، تونی یازبک برای «در شهر»



برگزیده: مایکل سروریس برای «خانه سرگرمی»

بهترین نمایش موزیکال



کاندیداها: «یک آمریکایی در پاریس»، «خانه سرگرمی»، «یک چیز فاسد»، «دیدار»



برگزیده: «خانه سرگرمی»

بهترین متن موزیکال



کاندیداها: کریگ لکواس برای «یک آمریکایی در پاریس»، لیزا کرون برای «خانه سرگرمی»، کری کرک پاتریک و جان اوفارل برای «یک چیز فاسد»، ترنس نک‌نیلی برای «دیدار»



برگزیده: لیزا کرون برای «خانه سرگرمی»



بهترین موسیقی اوریجیتال



کاندیداها: «خانه سرگرمی»، «آخرین کشتی»، «یک چیز فاسد»، «دیدار»



برگزیده: «خانه سرگرمی»



بهترین طراحی نور نمایش



‌کاندیداها: پل کانس‌تیبل برای «ماجرای عجیب سگی در شب‌هنگام»، پل کانس‌تیبل و دیوید پلاتر برای «تالار گرگ»، جافی ویدمان برای «بزرگراه هوایی»



برگزیده: پل کانس‌تیبل برای «ماجرای عجیب سگی در شب‌هنگام»



بهترین طراحی نور نمایش موزیکال



کاندیداها: دونالد هولدر برای «شاه و من»، ناتاشا کیتز برای «یک آمریکایی در پاریس»، بن استانتون برای «خانه سرگرمی»، جافی ویدمان برای «دیدار»



برگزیده: ناتاشا کیتز برای «یک آمریکایی در پاریس»



بهترین طراحی حرکت



کاندیداها: جاشوآ برگاس برای «در شهر»، کریستوفر گاتلی برای «شاه و منِ»، اسکات گراهام و استیون هاگت برای «ماجرای عجیب سگی در شب‌هنگام»، کیسی نیکلاو برای «یک چیز فاسد»، کریستوفر ویلدون برای «یک آمریکایی در پاریس»



برگزیده: کریستوفر ویلدون برای «یک آمریکایی در پاریس»