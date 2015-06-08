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۱۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۴۵

کشاورز زرندی رکورددار بیشترین میزان برداشت جو در هکتار شد

کشاورز زرندی رکورددار بیشترین میزان برداشت جو در هکتار شد

زرندیه- مدیر جهاد کشاورزی زرندیه گفت: غلامرضا فصیح، کشاورز اهل منطقه خشکرود شهرستان زرندیه، با برداشت ۱۱تن و ۶۰۰ کیلوگرم جو در هکتار، برای پنجمین سال متوالی رکوردار برداشت این محصول در استان مرکزی شد.

احمد قره بیگلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون میانگین برداشت جو در کشور حدود سه تن در هکتار است، افزود: با کیل گیری از نقاط مختلف مزارع جو این کشاورز، ۱۱ تن و ۶۰۰ کیلوگرم محصول جو در هکتار برداشت شد.
وی از آغاز برداشت جو در زرندیه خبر داد و اظهار داشت:‌ در سال جاری زراعی، شش هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی زرندیه زیر کشت جو قرار گرفت که پیش بینی می شود حدود ۳۰ هزار تن محصول در این شهرستان برداشت شود.

مدیرجهاد کشاورزی زرندیه علت برداشت این میزان محصول را رعایت اصول فنی کاشت، عمل به توصیه‌های کارشناسان کشاورزی، رعایت اصول صحیح آبیاری، استفاده از بذر مرغوب و کود آبی و ریزمغذی و مبارزه به موقع با آفات عنوان کرد.

به گفته وی، امسال ۴۰۰ هکتار از اراضی زرندیه به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافته که برداشت این محصول نیز در این شهرستان آغاز شده اما طوفان چند روز اخیر خساراتی به این محصول وارد کرده است.
گفتنی است شهرستان زرندیه دارای ۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که حدود ۴۲ هزار هکتار آن زیر کشت محصولات زراعی و باغی قرار دارد.

کد مطلب 2770775

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    نظرات

    • ابراهیم ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
      0 0
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      سلام: نوع بذر جو هم ذکر کنید باتشکر
    • ناصر فلاح گوارشک ۰۱:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
      0 1
      پاسخ
      واقعا به این کشاورز عزیز تبریک عرض میکنم، انشاءالله شاهد روزی باشیم که در دنیا حرف اول رو در کشاورزی بزنیم، بنده هم کشاورز هستم اهل خراسان رضوی...

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