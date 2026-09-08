هوای کرمانشاه در وضعیت «ناسالم - هشدار» قرار گرفت

سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ثبت‌شده تا ساعت ۱۱ صبح امروز، شاخص کیفیت هوای شهر کرمانشاه به عدد ۱۵۴ رسیده و هوا در وضعیت «ناسالم - هشدار» قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود، شهروندان باید نسبت به وضعیت کیفیت هوا توجه داشته باشند و به‌ویژه گروه‌های حساس از حضور غیرضروری و انجام فعالیت‌های طولانی و سنگین در فضای باز خودداری کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: اطلاعات مربوط به شاخص کیفیت هوا از طریق ایستگاه‌های سنجش استان به صورت مستمر بررسی و وضعیت آلودگی هوا به طور مداوم رصد می‌شود.

دزفولی‌نژاد خاطرنشان کرد: شهروندان با توجه به شرایط اعلام‌شده، توصیه‌های بهداشتی را جدی گرفته و برای حفظ سلامت خود و اعضای خانواده، میزان حضور و فعالیت در فضای باز را تا بهبود شرایط کاهش دهند.

وی بر ضرورت توجه بیشتر گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی در شرایط نامناسب کیفیت هوا تأکید کرد.