به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم محمدی‌صدر از اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، حمایت از تولید داخلی و ایجاد آرامش و شفافیت در بازار اجرا می‌شود.

وی افزود: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از ۱۶ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت و واحدهای تولیدی، عمده‌فروشان و واحدهای صنفی عرضه‌کننده پوشاک، کیف و کفش، لوازم‌التحریر و سایر کالاهای مرتبط با آغاز سال تحصیلی را شامل می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت صمت قزوین با اشاره به افزایش تقاضای خانوارها در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و سود قانونی در تمام مراحل تولید و توزیع الزامی است و بازرسان در این طرح قیمت کالا، فاکتورهای خرید و فروش و میزان سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را بررسی می‌کنند.

محمدی‌صدر تصریح کرد: واحدهای صنفی باید قیمت کالاهای عرضه‌شده را به صورت شفاف و قابل رؤیت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند و اسناد و فاکتورهای خرید خود را مطابق ضوابط نگهداری کنند تا امکان بررسی فرآیند تأمین و عرضه کالا وجود داشته باشد.

وی عدم درج قیمت، گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه خارج از ضوابط و ارائه نکردن فاکتور را از جمله تخلفاتی عنوان کرد که در جریان اجرای این طرح به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

معاون بازرسی و نظارت صمت قزوین ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف، پرونده واحدهای متخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

برخورد با عرضه کالای قاچاق و تقلبی

محمدی‌صدر مقابله با عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و فاقد اصالت را از دیگر محورهای طرح نظارتی بازگشایی مدارس عنوان کرد و گفت: این موضوع به‌ویژه در حوزه پوشاک و لوازم‌التحریر با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: با توجه به هزینه‌هایی که خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی برای تهیه ملزومات دانش‌آموزان متحمل می‌شوند، باید از عرضه کالاهای بی‌کیفیت، تقلبی، فاقد شناسنامه و کالاهای واردشده از مسیرهای غیرقانونی جلوگیری شود.

معاون بازرسی و نظارت صمت قزوین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار، موارد را از طریق سامانه ۱۲۴ یا تلفن ۱۲۴ به مرکز پاسخگویی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش کنند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.