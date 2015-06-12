به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره عصر جمعه با هدف معرفی پتانسیل و جاذبه های گردشگری جنگل فندقلو در شهرستان نمین و در مجاورت گردنه حیران به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری استان اردبیل برگزار شد.

این جشنواره همه ساله در پیشواز از روز گل و گیاه که ۲۵ خردادماه نامگذاری شده برگزار می شود تا شهروندان و گردشگران با طبیعت بکر و زیبای شهرستان نمین و جنگل زیبای فندقلو آشنا شوند.

فرماندار نمين در این مراسم با اشاره به موقعیت خاص این شهرستان در زمینه گردشگری و صنایع دستی، از آمادگی برای حمایت از سرمایه گذاری در راستای توسعه زیرساخت های گردشگری در منطقه خبر داد.

سيد مهدی جوادی هم مرز بودن این شهرستان با استان گیلان و جمهوری آذربایجان و پتانسیل های گردشگری نهفته را از قابلیت‌های مهم برای توسعه و پیشرفت نمین دانست و بر لزوم معرفی و توسعه گیاهان دارویی در این شهرستان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه در این راستا منطقه گردشگری و حفاظت شده "فندقلو" می تواند به ذخیره گاه گیاهان دارویی کشور تبدیل شود، متذکر شد: فندقلو نمین یکی از مناطق بکر و ذخیره‌گاه طبیعی گیاهان دارویی است و باید این ظرفیت به فعل تبدیل شود.

فرماندار نمین بازشناسی ظرفیت های اقتصادی و گردشگری نمین و احیاء سایر مکمل های گردشگری، کشاورزی، تاریخی، باستانی و معادن این شهرستان در راستای توسعه اقتصادی امروز ضرورتی دوچندان یافته است.

وی برگزاری جشنواره بابونه را فرصتی برای معرفی این پتانسیل بالقوه اعلام کرد و بیان داشت: این جشنواره در جنگل فندقلوی نمین برگزار می‌شود که فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای بالقوه این شهرستان و بالفعل کردن آنها است.

جوادی با اشاره به برگزاری جشنواره گلهای بابونه در منطقه فندقلو نمین تصریح کرد: این جشنواره در راستای شناسایی، معرفی، توسعه و جذب سرمایه‌گذار و نیز ایجاد شور و نشاط در جامعه برگزار می شود.

وی تاکید کرد که در این جشنواره تلاش می شود توانمندی و تولیدات کشاورزی بویژه در زمینه داروهای گیاهی، صنایع دستی از جمله گلیم، صنعت، آثار فرهیختگان و مشاهیر نمین، هنرهای تجسمی، غذاهای سنتی، قابلیت های ورزشی، فعالیت های بخش خصوصی و کارخانجات، مناطق گردشگری و آثار باستانی نمین معرفی و به نمایش گذاشته شود.

اجرای موسیقی شاد و سنتی، نمایش و تئاتر، نمایش‌ آیین‌ها، آداب و رسوم و بازی‌های محلی و مسابقه نقاشی کودکان را از برنامه های پیش بینی شده برای این جشنواره بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه جشنواره گل های بابونه یکی از مهمترین و پرمخاطب ترین جشنواره های استان است، ادامه داد: برگزاری این جشنواره در منطقه فندقلو به دلیل معرفی این منطقه نمونه گردشگری در سطح کشور است.

کریم حاجی زاده تاکید کرد: شناسایی و معرفی ظرفیت های گردشگری منطقه به ویژه جنگل نمونه گردشگری فندقلو، توسعه امکانات گردشگری در مناطق گردشگری نمین، نمایش توانایی استان در زمینه گیاهان دارویی، ایجاد شور و نشاط در جامعه و... از مهمترین اهداف این جشنواره است.

وی با اشاره به تدارک برنامه های شاد و مفرح در کنار برنامه های تفریحی و گردشگری برای خانواده و گردشگران در این جشنواره متذکر شد: علاوه بر این غرفه هایی نیز به منظور معرفی صنایع دستی استان، غذاهای محلی و برگزاری آئین های سنتی در این جشنواره در نظر گرفته شده بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان توسعه مناطق گردشگری بویژه مناطق نمونه گردشگری را از برنامه های اولویت دار این سازمان در جهت توسعه گردشگری استان برشمرد و تاکید کرد که برگزاری جشنواره های متعدد و با حضور گردشگران یکی از مهمترین راهکارهای توسعه گردشگری است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره فرصتی برای بازتعریف پتانسیل های گردشگری جنگل فندقلو به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری استان است.

قادر تقی زاده با اشاره به استقبال گسترده گردشگران و شهروندان از این جشنواره طی سال های اخیر افزود: رونق گردشگری این استان نیازمند تامین زیر ساخت ها است که به این منظور مشارکت بخش خصوصی ضرورت ویژه دارد.

وی در این خصوص تعریف جشنواره، همایش و برنامه های متنوع در حوزه گردشگری بر اساس یک تقویم زمان بندی شده را از جمله برنامه های میراث فرهنگی استان دانست و یادآور شد: امسال ۴۶ جشنواره، همایش و طرح بازاریابی و تبلیغی برنامه ریزی شده است.

این مسئول با بیان اینکه جشنواره های مختلف گردشگری فتح باب و معرفی از پتانسیل های سرمایه گذاری است، تصریح کرد: در واقع جشنواره ها علاوه بر ایجاد فضای شاداب به دنبال جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

جنگل و تفرجگاه فندقلو یکی از زیباترین نمودهای طبیعت شهرستان نمین و استان اردبیل بوده که در ۱۰ کیلومتری این شهرستان و در ابتدای گردنه زیبای حیران در مسیر اردبیل به آستارا قرار دارد.

این جنگل نمونه کم نظیر از مجموعه گونه های گیاهی و جزو قدیمی ترین جنگل های کره زمین بوده و جزو مواریث بی نظیر طبیعی به شمار می رود.

طی سال های اخیر سایت تکثیر «مارال» در این جنگل ایجاد شده چراکه مارال در گذشته در این منطقه زیست داشته و این سایت با هدف حمایت از این گونه جانوری در معرض تهدید توانسته علاوه بر جلوگیری از تهدید جمعیت این گونه به یک جاذبه دیدنی تبدیل شود.

همچنین گونه های فندق شناسایی شده در این جنگل به حدی از تنوع و تمایز برخوردار می باشد که مرکز تحقیقاتی به همین منظور راه اندازی شده است.

گردشگران اردبیل همه ساله در ایام تعطیلات به تفرجگاه این جنگل مراجعه کرده و به تعبیر خود آ ها طبیعت بی نظیری را تجربه می کنند. در این راستا همه ساله اوایل تابستان جشنواره گل های بابونه در این جنگل برگزار می شود و قابلیت های طبیعی آن با حضور عمومی مردم و گردشگران جشن گرفته می شود.