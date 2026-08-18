به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با استناد به تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای هشدار داد که تنها سه درصد از زمین‌های کشاورزی غزه قابل دسترسی و بدون آسیب هستند.

این گزارش نشان می‌دهد که از اکتبر ۲۰۲۵، زمانی که آتش‌بس شکننده‌ای برقرار شد، مساحت زمین‌های کشاورزی قابل دسترس و آسیب ندیده از ۶۰۱ هکتار به ۴۴۸ هکتار کاهش یافته است که کاهشی ۲۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد. فائو اعلام کرد که ۳۶۴۳ هکتار دیگر از زمین‌های کشاورزی قابل دسترس هستند اما آنقدر آسیب دیده‌اند که بدون بازسازی نمی‌توان در آنها کشاورزی کرد.

رین پالسن، مدیر دفتر فوریت‌ها و تاب‌آوری این سازمان گفت: بدون اقدام فوری برای بازگرداندن دسترسی ایمن و ارائه پشتیبانی مورد نیاز کشاورزان، فرصت‌ها برای بازگرداندن تولید مواد غذایی محلی همچنان کاهش خواهد یافت.

محدودیت‌ها در واردات کالاهای کشاورزی نیز مانع بهبود اوضاع می‌شود، به طوری که دامداران برای تهیه خوراک دام و لوازم دامپزشکی با مشکل مواجه هستند. در دسترس بودن گلخانه نیز کاهش یافته و از اکتبر ۲۰۲۵، ۱۷.۳ درصد کاهش یافته و به ۲۲۴ هکتار رسیده است که قابل دسترس و آسیب ندیده هستند.

فائو اعلام کرد که کاهش دسترسی را می‌توان عمدتاً با گسترش به اصطلاح «خط زرد» به سمت غرب که منطقه آتش‌بس را از منطقه تحت کنترل ارتش اسرائیل جدا می‌کند، توضیح داد.

به گفته وزارت بهداشت غزه حملات رژیم صهیونیستی در این منطقه بیش از ۷۳۰۰۰ نفر را به شهادت رسانده است. آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ برقرار شد، اما پیشرفت در پایان دائمی جنگ متوقف شده است و نیروهای اسرائیلی در حال حاضر تقریباً ۷۰ درصد از این منطقه را کنترل می‌کنند.

طبق گزارش فائو، پیش از اکتبر ۲۰۲۳، کشاورزی حدود ۱۰ درصد از اقتصاد غزه را تشکیل می‌داد و معیشت بیش از ۵۶۰ هزار نفر را تأمین می‌کرد.