به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح احکام برنامه هفتم پیشرفت بر اساس اولویت‌های کشور در شرایط جدید، گفت: شرایط و اولویت‌های کشور ایجاب می‌کند که قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری یکدیگر، احکام برنامه هفتم پیشرفت را اصلاح کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول رئیس قوه قضاییه و علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از آمادگی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برای همکاری با دولت در جهت اصلاح برنامه هفتم پیشرفت خبر دادند.

در این جلسه همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، وزرای کشاورزی و اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه بودجه، رئیس دیوان محاسبات و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه با همکاری سازمان حسابرسی میزان دقیق تعهدات دولت های گذشته به بخش خصوصی و ساز و کار پرداخت آن را نهایی کنند.