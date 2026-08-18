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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

اجماع قوای سه‌گانه بر لزوم اصلاح احکام برنامه هفتم پیشرفت

اجماع قوای سه‌گانه بر لزوم اصلاح احکام برنامه هفتم پیشرفت

در جلسه معاونان اول قوه مجریه، قضاییه و مقننه بر ایجاد اصلاح در احکام برنامه هفتم پیشرفت بر اساس اولویت‌های کشور، تفاهم حاصل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح احکام برنامه هفتم پیشرفت بر اساس اولویت‌های کشور در شرایط جدید، گفت: شرایط و اولویت‌های کشور ایجاب می‌کند که قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری یکدیگر، احکام برنامه هفتم پیشرفت را اصلاح کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول رئیس قوه قضاییه و علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از آمادگی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برای همکاری با دولت در جهت اصلاح برنامه هفتم پیشرفت خبر دادند.

در این جلسه همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، وزرای کشاورزی و اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه بودجه، رئیس دیوان محاسبات و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه با همکاری سازمان حسابرسی میزان دقیق تعهدات دولت های گذشته به بخش خصوصی و ساز و کار پرداخت آن را نهایی کنند.

کد مطلب 6920525
هادی رضایی

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