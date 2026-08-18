زاهد زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به ظرفیت بالای تولید تخممرغ در این شهرستان، اظهار داشت: سالانه ۳ هزار و ۵۰۰ تن تخممرغ در ۲ واحد صنعتی و نیمهصنعتی مرغ تخمگذار در روستاهای وحدتآباد و عباسآباد تولید میشود که این واحدها با تولید روزانه ۳ و نیم تن تخممرغ، بیش از ۴۵ درصد از نیاز استان را تأمین میکنند.
وی با بیان اینکه این ۲ واحد تولیدی، علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان، ۵۰ درصد نیاز استانهای دیگر از جمله لرستان، خوزستان، قم و تهران را نیز پوشش میدهند، افزود: این ظرفیت بالا، نشان از توانمندی و پتانسیل بالای بخش کشاورزی شهرستان درهشهر در تولید محصولات پروتئینی دارد و این واحدها با بهرهگیری از روشهای نوین پرورش، توانستهاند جایگاه مناسبی در تأمین نیازهای منطقه ایفا کنند.
مدیر جهاد کشاورزی درهشهر با اشاره به اینکه استان ایلام ۴ واحد پرورش مرغ تخمگذار دارد که از این تعداد، ۲ واحد در شهرستان درهشهر فعالیت میکنند، تصریح کرد: این ۲ واحد، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی استان و کاهش وابستگی به واردات دارند و با حمایت از این واحدها و توسعه زیرساختهای لازم، میتوان شاهد افزایش تولید و اشتغالزایی در این بخش بود.
زینیوند در پایان خاطرنشان کرد: با برنامهریزی دقیق و حمایت از تولیدکنندگان، میتوان سهم شهرستان درهشهر را در تولید تخممرغ افزایش داد و با توجه به کیفیت بالای محصولات تولیدی در این واحدها، بازارهای بیشتری را نیز در استانهای همجوار هدف قرار داد و این اقدام، گامی مؤثر در جهت رونق تولید و اشتغال در مناطق روستایی خواهد بود.
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