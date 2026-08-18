  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

افشین مطرح کرد؛

«مانوین» نماد ریل‌گذاری حکمرانی نوین در مسیر توسعه اقتصاد خلاق ایران

«مانوین» نماد ریل‌گذاری حکمرانی نوین در مسیر توسعه اقتصاد خلاق ایران

معاون علمی رییس جمهور رویداد «مانوین» را نماد تغییر پارادایم و ریل‌گذاری حکمرانی نوین در مسیر توسعه اقتصاد خلاق ایران عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دومین نشست شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و جمعی از معاونان، مدیران و نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، به میزبانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی آخرین روند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین»، بر ضرورت ایجاد یک الگوی جدید برای توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق، اتصال ظرفیت‌های ملی و استانی و عبور از رویکردهای مقطعی تأکید شد و همچنین مانوین بعنوان یک سکوی همکاری و هم افزایی بین بخشی و بین دستگاهی در لایه حکمرانی اقتصاد خلاق کشور مطرح و تاکید شد.

حسین افشین در این نشست با اشاره به شرایط دشوار کشور، صنایع خلاق را یکی از ظرفیت‌های مهم برای تقویت سرمایه اجتماعی، ایجاد نشاط و امید و ساختن تصویری روشن از ایران آینده عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی باید از ظرفیت‌هایی استفاده کنیم که بتوانند علاوه بر خلق ارزش اقتصادی، به تقویت امید، نشاط و سرمایه اجتماعی در جامعه کمک کنند و صنایع خلاق از مهم‌ترین این ظرفیت‌هاست.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه «مانوین» در اکوسیستم صنایع خلاق اظهار کرد: این رویداد نباید صرفاً به‌عنوان یک برنامه مقطعی دیده شود؛ بلکه باید به‌عنوان یک حرکت ملی و الگویی جدید برای توسعه صنایع خلاق تعریف شود.

وی افزود: «مانوین» تلاش می‌کند با یک متد جدید، زنجیره صنایع خلاق را از «ایده تا ثروت» شکل دهد؛ زنجیره‌ای که در آن ایده، دانش، فناوری، خلاقیت، سرمایه، تولید و بازار به یکدیگر متصل می‌شوند. تحقق این هدف، یک سرمایه‌گذاری بزرگ برای آینده اقتصاد ایران و اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سایر ابعاد حکمرانی کشور است.

افشین با تأکید بر ضرورت حضور ظرفیت‌های سراسر کشور در این رویداد گفت: «مانوین» باید متعلق به همه ایران باشد و زمینه حضور فعال مجموعه‌ها و شرکت‌های خلاق از تمامی استان‌ها در آن فراهم شود تا ظرفیت‌های پراکنده کشور در یک زنجیره ملی به یکدیگر متصل شوند.

وی ادامه داد: برای توسعه واقعی صنایع خلاق، باید جایگاه هر بخش از اکوسیستم مشخص باشد و ارتباط میان اجزای مختلف از سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری تا اجرا، سرمایه‌گذاری و بازار تعریف شود. این مسیر با برنامه‌های مقطعی به نتیجه نمی‌رسد و نیازمند شکل‌گیری حلقه‌های متصل و یک زنجیره پایدار است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، تغییر پارادایم را یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه صنایع خلاق دانست و تصریح کرد: باید از نگاه پروژه‌ای و مقطعی عبور کنیم و صنایع خلاق را به‌عنوان یک زیست‌بوم و یک زنجیره ارزش ببینیم؛ زیست‌بومی که همه اجزای آن در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرا نقش داشته باشند.

افشین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در قبال صنایع خلاق گفت: در دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به صنایع خلاق شکل گرفته و این موضوع با اهتمام مجموعه دولت و پیگیری‌های وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی دنبال می‌شود. امروز بیش از گذشته باید دانش، فناوری و خلاقیت را در کنار یکدیگر قرار دهیم و از ظرفیت آنها برای خلق ارزش و ثروت استفاده کنیم.

وی همچنین بر برگزاری باشکوه رویداد «مانوین» در اصفهان تأکید کرد و افزود: این رویداد باید در سطحی برگزار شود که ظرفیت‌های واقعی اقتصاد خلاق کشور را به نمایش بگذارد و بتواند به یک نمونه موفق و قابل تکرار در زیست‌بوم صنایع خلاق تبدیل شود.

در ادامه این نشست، بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، استفاده از ظرفیت‌های استانی و ایجاد پیوند میان بخش‌های مختلف اکوسیستم صنایع خلاق تأکید شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سومین نشست شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» در معاونت توسعه روستایی برگزار خواهد شد و روند هماهنگی و سیاست‌گذاری برای برگزاری این رویداد ملی ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6920519
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها