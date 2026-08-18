به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دومین نشست شورای سیاستگذاری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و جمعی از معاونان، مدیران و نمایندگان دستگاهها و نهادهای مرتبط، به میزبانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
در این نشست، ضمن بررسی آخرین روند سیاستگذاری و برنامهریزی برای برگزاری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین»، بر ضرورت ایجاد یک الگوی جدید برای توسعه زیستبوم صنایع خلاق، اتصال ظرفیتهای ملی و استانی و عبور از رویکردهای مقطعی تأکید شد و همچنین مانوین بعنوان یک سکوی همکاری و هم افزایی بین بخشی و بین دستگاهی در لایه حکمرانی اقتصاد خلاق کشور مطرح و تاکید شد.
حسین افشین در این نشست با اشاره به شرایط دشوار کشور، صنایع خلاق را یکی از ظرفیتهای مهم برای تقویت سرمایه اجتماعی، ایجاد نشاط و امید و ساختن تصویری روشن از ایران آینده عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی باید از ظرفیتهایی استفاده کنیم که بتوانند علاوه بر خلق ارزش اقتصادی، به تقویت امید، نشاط و سرمایه اجتماعی در جامعه کمک کنند و صنایع خلاق از مهمترین این ظرفیتهاست.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با تأکید بر جایگاه «مانوین» در اکوسیستم صنایع خلاق اظهار کرد: این رویداد نباید صرفاً بهعنوان یک برنامه مقطعی دیده شود؛ بلکه باید بهعنوان یک حرکت ملی و الگویی جدید برای توسعه صنایع خلاق تعریف شود.
وی افزود: «مانوین» تلاش میکند با یک متد جدید، زنجیره صنایع خلاق را از «ایده تا ثروت» شکل دهد؛ زنجیرهای که در آن ایده، دانش، فناوری، خلاقیت، سرمایه، تولید و بازار به یکدیگر متصل میشوند. تحقق این هدف، یک سرمایهگذاری بزرگ برای آینده اقتصاد ایران و اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سایر ابعاد حکمرانی کشور است.
افشین با تأکید بر ضرورت حضور ظرفیتهای سراسر کشور در این رویداد گفت: «مانوین» باید متعلق به همه ایران باشد و زمینه حضور فعال مجموعهها و شرکتهای خلاق از تمامی استانها در آن فراهم شود تا ظرفیتهای پراکنده کشور در یک زنجیره ملی به یکدیگر متصل شوند.
وی ادامه داد: برای توسعه واقعی صنایع خلاق، باید جایگاه هر بخش از اکوسیستم مشخص باشد و ارتباط میان اجزای مختلف از سطح سیاستگذاری و تصمیمگیری تا اجرا، سرمایهگذاری و بازار تعریف شود. این مسیر با برنامههای مقطعی به نتیجه نمیرسد و نیازمند شکلگیری حلقههای متصل و یک زنجیره پایدار است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، تغییر پارادایم را یکی از مهمترین الزامات توسعه صنایع خلاق دانست و تصریح کرد: باید از نگاه پروژهای و مقطعی عبور کنیم و صنایع خلاق را بهعنوان یک زیستبوم و یک زنجیره ارزش ببینیم؛ زیستبومی که همه اجزای آن در سطوح مختلف تصمیمگیری و اجرا نقش داشته باشند.
افشین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در قبال صنایع خلاق گفت: در دولت چهاردهم توجه ویژهای به صنایع خلاق شکل گرفته و این موضوع با اهتمام مجموعه دولت و پیگیریهای وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی دنبال میشود. امروز بیش از گذشته باید دانش، فناوری و خلاقیت را در کنار یکدیگر قرار دهیم و از ظرفیت آنها برای خلق ارزش و ثروت استفاده کنیم.
وی همچنین بر برگزاری باشکوه رویداد «مانوین» در اصفهان تأکید کرد و افزود: این رویداد باید در سطحی برگزار شود که ظرفیتهای واقعی اقتصاد خلاق کشور را به نمایش بگذارد و بتواند به یک نمونه موفق و قابل تکرار در زیستبوم صنایع خلاق تبدیل شود.
در ادامه این نشست، بر تقویت هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای مرتبط، استفاده از ظرفیتهای استانی و ایجاد پیوند میان بخشهای مختلف اکوسیستم صنایع خلاق تأکید شد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، سومین نشست شورای سیاستگذاری رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» در معاونت توسعه روستایی برگزار خواهد شد و روند هماهنگی و سیاستگذاری برای برگزاری این رویداد ملی ادامه خواهد یافت.
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