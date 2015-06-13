ظرفیت روحانیون برای کاهش جرایم در رامیان استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر ابراهیم نیا روشن، عصر شنبه، در نشست با رسانه های شهرستان گفت: می توانیم با کمک ادارات مربوطه و نهادهای مختلف، در چارچوب قانون به تصمیماتی مهم در برخورد با مجرمان و بحث جرم و ناهنجاری ها برسیم و سپس در جلساتی همچون پیشگیری از وقوع جرم با کمک فرمانداری و امام جمعه و اعضا اولویت ها را مشخص کنیم.

وی با تاکید بر این که باید از ظرفیت مبلغان و روحانیت در ماه مبارک رمضان استفاده کرد، گفت: در بحث همدلی نیز ادارات مربوطه و نهادها می توانند با کمک به دادگستری در قالب کارشناسی و بسترسازی و همفکری به سوی کاهش جرم، قدمهای عملی و مثبتی بردارند.

وی ادامه داد: در حوزه جوانان، آموزش و آگاهی رسانی را باید افزایش دهیم و بدانیم که پیشگیری یک الزامی خاص است و نقش مهمی در ناهنجاری ها دارد.

دادستان شهر رامیان ادامه داد: با توجه به مقایسه آماری بین دو ماهه اول سال جاری و دوماهه مشابه سال قبل در سطح دادگستری شهرستان رامیان در ۵ دسته از جرائم افزایش ورودی زندانها داشته ایم، لذا دادستانی همسو با سیاست های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان نگاه ویژه ای برای کنترل روند رو به رشد این دسته از جرائم دارد.

وی در پایان یادآور شد که در بحث جرائم خشن علیه آسایش عمومی طبق آمارهای واصله با کاهش ورودی پرونده ها روبرو بوده ایم که حاکی از موثربودن سیاست های پیشگیری و حکم های صادره در این خصوص بوده است.