تقدیر ویژه بفتا برای «دانتون ابی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، درام مشهور تلویزیونی «دانتون ابی» در یک شب ویژه با حضور بازیگران و سازندگانش مورد تجلیل بفتا قرار می‌گیرد.

این سریال تلویزیونی که امسال پس از ۶ فصل به نقطه پایان می‌رسد، در سراسر جهان با اقبال روبه رو و موجب شد تا بازیگرانش از جمله لیلی جیمز، جوانا فروگات و دن استیونس از نظر کاری پیشرفت قابل توجهی را تجربه کنند.

این سریال بیش از ۱۰ میلیون مخاطب در بریتانیا و آمریکا دارد که حتی بیشتر از تماشاگران «آیرون من ۳» است. با این حال این سریال هرگز موفق به کسب جایزه بفتا نشد و تنها جایزه بهترین کارگردان سریال داستانی و بهترین صداگذاری سال ۲۰۱۱ را دریافت کرده و جایزه بهترین درام سال ۲۰۱۱ را به «شرلوک» واگذار کرد. هیچ یک از اعضای بازیگران آن نیز که هیو بونویل و بانو مگی اسمیت در راس آنها قرار دارند، هرگز برای بازی در این سریال جایزه‌ای دریافت نکردند.

گرت نیام تهیه کننده دانتون می‌گوید: وقتی آکادمی بفتا قصد تجلیل از این سریال را با یک جایزه ویژه دارد، به این معنی است که از همه گروه بازیگران و سازندگانش تجلیل می‌شود.

وی افزود: دانتون نه تنها یک برنامه بسیار محبوب در بریتانیا است، بلکه موفقیت عظیمی در آمریکا و حتی سراسر جهان کسب کرده و موجی از توجه به بریتانیا را ایجاد کرده و این اقدام بفتا به معنی تایید همین موفقیت است.

آماندا بری دارای نشان OBE دولتی و مدیر بفتا گفت: از این که بفتا قرار است به تجلیل دانتون بپردازد بسیار خوشحالم و به ویژه به این دلیل که این سریال پرچم بریتانیا را از سال ۲۰۱۱ به اهتزار درآورده است. این مجموعه هم یک گنجینه ملی و هم یک پدیده جهانی است.

مراسم تجلیل بفتا از این سریال ۱۱ آگوست(۲۰ مرداد) برگزار می‌شود.

این درام که نویسنده آن جولیان فیلوز برنده جایزه اسکار است، داستان خانواده کراولی را در آغاز قرن بیستم روایت می‌کند.

این سریال برنده ۱۱ جایزه امی پریتایم و سه جایزه گلدن گلوب در آمریکا شده است.

این سریال نخستین بار در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱ در بریتانیا و ۹ ژانویه ۲۰۱۱ در آمریکا به روی آنتن رفت. و در کتاب رکوردهای گینس به عنوان تحسین شده‌ترین سریال انگلیسی زبان از نظر منتقدان در سال ۲۰۱۱ ثبت شده و با کسب ۲۷ نامزدی، بیشترین نامزدی جایزه را در جوایز امی پرایم‌تایم کسب کرده است.