پروژه راه آهن اسفراین طی ۳ سال آینده به بهره برداری می رسد

هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری و هیئت دولت به خراسان شمالی گفت: تخصیص اعتبار تكمیل پروژه راه آهن شیروان- بجنورد- اسفراین یكی از مهم ترین مطالبات استان در این سفر است.

وی اظهار داشت: همچنین تکمیل پروژه راه جاجرم- اسفراین- بام- قوچان که از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، از مطالبات دیگر مردم در سفر هیئت دولت به خراسان شمالی محسوب می شود.

قوامی در ادامه با توجه به تولیدات شرکت لوله گستر اسفراین افزود: دولت باید وزارت نفت را مكلف كند که نیاز خود را تنها از طریق شركت لوله گستر اسفراین تامین و دیگر از چین لوله های فولادی مورد نیاز خود را وارد نکند، چراكه كل نیاز شركت های تابع وزارت نفت ۸۰ هزار تن لوله است و این میزان در شركت لوله گستر اسفراین قابل تامین است.

وی با تاكید بر اینكه این امر باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شود تصریح كرد: این اقدام می تواند علاوه بر فعال شدن بخش تولید به اقتصاد خراسان شمالی نیز کمک کند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، تخصیص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به شهر تاریخی بلقیس اسفراین را در جذب گردشگر مهم دانست و گفت: تامین این میزان اعتبار از دیگر خواسته های استان در سفر هیئت دولت به خراسان شمالی است.

وی خواستار توجه ویژه دولت به بخش كشاورزی، رفع مشكلات زیرساخت های فرهنگی، حمایت از بقاع متبركه و توجه به دو پارك ملی سالوك و ساریگل اسفراین شد.

قوامی با تاکید بر حضور گسترده و با شكوه مردم استان در استقبال از كاروان دولت تدبیر و امید افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور در مذاكرات هسته ای، مردم استان با حضور گسترده خود و حمایت از نظام، مقام معظم رهبری و دولت، تمام معادلات مذاكرات را به نفع كشورمان رقم خواهند زد.