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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۵۳

ابوترابی فرد:

آیت الله امینیان چهره ای مبارز و انقلابی بود

آیت الله امینیان چهره ای مبارز و انقلابی بود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت درگذشت آیت الله امینیان، وی را عالم ربانی، شاگرد مدرسه امام صادق (ع)، چهره مبارز و انقلابی و شاگرد مکتب امام خمینی (ره) خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت درگذشت آیت الله امینیان نماینده مجلس خبرگان و امام جمعه شهرستان آستانه اشرفیه را تسلیت گفت.

وی اظهار داشت: آیت الله امینیان یک عالم ربانی، شاگرد مدرسه امام صادق (ع)، چهره مبارز و انقلابی و شاگرد برجسته مکتب علمی و فقاهتی بنیانگذار انقلاب اسلامی بود.

نایب رئیس مجلس ضمن تسلیت ارتحال آیت الله امینیان به مردم گیلان و شهرستان آستانه اشرفیه و نمایندگان استان گیلان، گفت: این عالم بزرگوار که افتخار تقدیم فرزندش به ساحت مقدس شهدا را داشت، در دوران بیش از ۲۰ سال خدمت به مردم گیلان، منشاء خدمات ماندگاری بود.

وی اظهار داشت: از سوی مجمع نمایندگان استان گیلان و استان های شمالی، درگذشت این عالم ربانی را به مردم این استان و رهبر انقلاب تسلیت می گویم.

ابوترابی فرد همچنین درگذشت آیت الله آصفی نماینده رهبری در نجف را به رهبر انقلاب، حوزه علمیه قم و نجف تسلیت گفت.

 

 

کد مطلب 2778145

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