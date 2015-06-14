به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لیبرتی، فیلم «کارآموز» که قرار است ۲۵ سپتامبر راهی سینماها شود، دو بازیگر برنده اسکار را با هم به سینماها باز میگرداند. با نمایش عکسها و تریلر فیلم به نظر می رسد آن هاتاوی و رابرت دنیرو به خوبی با هم همراه شدهاند.
فیلمنامه این فیلم را نانسی مهیرز نوشته که «پیچیده است» را در کارنامه دارد.
منتقدان از این فیلم به عنوان فیلمی گرم و صمیمانه یاد کردهاند. این در حالی است که ابتدا قرار بود رییس ویترسپون نقش اصلی زن فیلم را بازی کند.
دنیرو در این فیلم در نقش مردی هفتاد و چند ساله بازی می کند که کارآموزی میکند تا بتواند یک وبسایت در زمینه مد راه بیندازد. هاتاوی با بازی در نقشی طنزآمیز کاملا از حوزه کاریاش دور شده و بازی موفقی ارایه کرده است. سرانجام رابطه این دو به جایی میرسد که هاتاوی دنیرو را بهترین دوست خود میخواند.
رابطه بن ویتاکر (دنیرو) و رییس او جولس آستین (هاتاوی) هر چند ابتدا خیلی طنزآمیز و خندهدار به نظر میرسد و حضور مردی با این سن و سال از نظر دیگر کارمندان خیلی مسخره است، اما به تدریج روشن میشود که گرچه نامیدن او به عنوان کارآموز ارشد خندهدار است، اما او در تجربه زندگی ارشد است.
برای این فیلم که از محصولات برادران وانر است، گیشه موفقی پیشبینی میشود. این در حالی است که این فیلم همزمان با «هتل ترانسیلوانیا ۲»، «پیش از این که بیدار شوم» یک تریلر ماورایی و «اتاق دلشکستگیها» یک تریلر روانشناختی اکران میشود.
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