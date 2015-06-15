لزوم همگرایی درتوسعه صنایع دستی/ درخواست برگزاری نمایشگاه در مصلی

رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، بسته‌بندی را یکی از مشکلات عمده صنایع دستی دانست و افزود: یکی از عمده‌ترین مشکلات صنایع دستی، وضعیت بسته‌بندی است. ای کاش در بیست و پنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی به این موضوع پرداخته می‌شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه شود، معرفی ارزش افزوده صنایع دستی و فراهم آوردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر است. گرچه ما هنوز نتوانسته‌ایم طوری برنامه‌ریزی کنیم که سازمان‌های مختلف از صنایع دستی، جهت توانمندی اقتصاد ملی بهره ببرند.

او در پاسخ به این‌ سوال که «شهرداری و سازمان‌های مرتبط دیگر هم، همزمان با هفته صنایع دستی، نمایشگاه‌هایی را برگزار می‌کنند اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران چه تعاملی با این سازمانها و نهادها دارد؟» گفت: سیاست ما این است که از بخش‌های مختلف، جهت توسعه صنایع دستی کمک بگیریم. ما باید چون یک نهاد متولی و سیاست‌گذار رفتار و چارچوب‌ها را مشخص کنیم؛ باقی موارد بهتر است برعهده سازمان‌های مختلف باشد و ما تنها بر کار آنان نظارت داشته باشیم.

خسروآبادی در ادامه بیان کرد: چرا من باید مانع یک توسعه شهری باشم. من باید به شهرداری کمک کنم نه این‌که جلوی فعالیتش را بگیرم. اما خوب است ملاک و معیار و چارچوبی وجود داشته باشد که هیچ‌کس از ان تخطی نکند وگرنه مردم از رفتن به نمایشگاهی که استانداردها را رعایت نکرده، ناامید می‌شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران همچنین از نامه‌نگاری‌هایی با مصلای امام خمینی(ره) خبر داد و گفت: ما نامه نوشته‌ایم تا از سال آینده نمایشگاه هفته صنایع دستی در مصلا برگزار شود چون رفت و آمد به این مکان آسان‌تر است؛ اما زمان نمایشگاه را نمی‌توان تغییر داد چون جشنی است که برای روز جهانی صنایع دستی و همزمان با این تاریخ گرفته می‌شود.