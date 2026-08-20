به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد رضایی چهارشنبهشب در آستانه شهادت امام حسن عسکری (ع) و در مراسم گرامیداشت یاد رهبر شهید در معراج شهدای بیرجند، اظهار کرد: کوفی عنان که در ۸۰ سالگی درگذشت، زمانی که دبیرکل سازمان ملل بود، دو بار به ایران سفر کرد و با رهبر شهید دیدار داشت.
وی افزود: کوفی عنان درباره دیدار خود با رهبر شهید گفته است: «آنطور که شخصیت ایشان در من اثر گذاشت، هیچ شخصیتی در جهان در من اثر نگذاشته است.»
مسئول نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن خراسان جنوبی ادامه داد: وی همچنین گفته بود رهبر ایران در حالی که یک رهبر معنوی بود، اطلاعات سیاسی بسیار خوبی نیز داشت و اظهار تعجب کرده بود که ایران با چنین رهبری چرا در برخی موارد با مشکل مواجه است.
رضایی با اشاره به حاکمان فعلی آمریکا و با بیان اینکه آنان را رهبرانی فاسد میداند، به ویژگیهای رهبر شهید اشاره کرد و با استناد به حکمت ۲۸۹ نهجالبلاغه مولای متقیان امام علی (ع) گفت: دنیا برای رهبر شهید هیچ ارزشی نداشت و ایشان بسیار ساده زندگی میکردند.
وی با بیان گوشههایی از زندگی رهبر شهید خاطرنشان کرد: سادهزیستی رهبر شهید الگویی برای همه ما است و باید از این ویژگی ارزشمند ایشان درس بگیریم.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن خراسان جنوبی در ادامه با تأکید بر ضرورت درس گرفتن از سیره ائمه اطهار (ع) افزود: امام حسن عسکری (ع) در دوران بسیار سختی زندگی میکردند و پس از شهادت آن حضرت، ولیعصر (عج) در دوران کودکی به امامت رسیدند.
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