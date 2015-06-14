۱۱ تروریست الشباب در درگیری با ارتش کنیا کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، در درگیری امروز ارتش کنیا با گروه تروریستی الشباب ۱۱ عضو این گروه و ۲ سرباز ارتش کشته شدند.

سرهنگ «دیوید ابونیو» سخنگوی ارتش کنیا امروز یکشنبه اعلام کرد: درگیری زمانی آغاز شد که گروهی از اعضاء این گروه تروریستی به یکی از پایگاه های نظامی ارتش کنیا در شهرستان «لامو کانتی» شهر «بر» در نزدیکی مرز با سومالی حمله کردند و با مقاومت نیروهای ارتش مواجه شدند. آنها پس از تحمل خسارت های سنگین و تعداد زیادی مجروح به طرف مناطق جنگلی گریختند.

وی در ادامه علت حملات پراکنده گروه تروریستی الشباب را شرکت کنیا در ائتلاف ۷ کشور آفریقایی برای مبارزه با این گروه در سومالی عنوان کرد.

شایان ذکر است، گروه الشباب علیه دولت سومالی در حال جنگ است.