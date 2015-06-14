اهداف سفر دی میستورا به دمشق اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که دعوت دولت سوریه را برای سفر به دمشق پذیرفته و به این شهر سفر خواهد کرد تا با مقامات این کشور گفتگو کند.

دفتر استفان دی میستورا اعلام کرد که وی قصد دارد به دولت بشار اسد فرصتی برای بیان دیدگاهش درباره مذاکرات جاری بین گروه های مختلف درگیر در این کشور بدهد. این در حالی است که گفتگو بین گروه های مختلف معارض سوری از ابتدای ماه می آغاز شده و تا ماه جولای ادامه خواهد داشت.

براساس بیانیه ای که دفتر فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه منتشر کرده، دی میستورا قصد دارد از دولت سوریه بخواهد به انجام وظایفش در تفکیک شهروندان غیرنظامی از معارضین مسلح عمل کرده و دیگر بمب های بشکه ای را از بالگردها بر سر مردم نریزد.

وی همچنین با نمایندگان دولت بشار اسد درباره افزایش راه های کمک های بشردوستانه به سوریه گفتگو خواهد کرد. گفتنی است سوریه طی ۴ سال گذشته شاهد درگیری مسلحانه نیروهای دولتی با گروه های معارض از جمله داعش و جبهه النصره بوده است.