اصلاح ساختار دانشگاه فرهنگیان تقویت فعالیت ها را به دنبال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، یحیی معروفی در نشست مدیران استانی در سنندج اظهار داشت: اصلاح ساختار دانشگاه فرهنگیان زمینه را برای توسعه و تقویت فعالیت های این واحد اموزش عالی فراهم می کند.

وی ضرورت های شکل گیری لایه استانی را ایجاد ساختار استانی دانشگاه مطابق با تقسمیات کشوری عنوان کرد و گفت: انطباق با سایر دانشگاه ها،کاهش فاصله زمانی انجام فعالیت ها، تفویض اختیار، تسریع در تصمیم گیری و جلوگیری از موازی کاری را از موارد دیگر دستاوردهای این اقدام به شمار می رود.

وی به دیگر نتایج این اقدام اشاره کرد و افزود: تبدیل پردیسها به دانشکده و تقویت فعالیت های آموزشی و پژوهشی، مدیریت درآمدها و هزینه ها، توزیع عادلانه امکانات و ارتقاء دانشگاه فرهنگیان در جایگاه اداری و تصمیم گیری به شمار می رود.

معروفی عنوان کرد: مجموعه همکاران دو پردیس با ظرفیت، پرانرژی و اخلاق مدار باید در راستای تقویت فعالیت های آموزشی دانشگاه فرهنگیان تلاش کنند.

وی افزود: با استقرار لایه استانی و تشکیلات جدید تمامی کارکنان دارای پست شماره دار خواهند شد و تنها ملاک انتخاب افراد در پست های ساختار جدید رعایت قانون و دستورالعمل های مربوطه، شایسته سالاری وسوابق عملکردی خواهد بود.

در ادامه سرپرست پردیس شهید مدرس سنندج نیز در سخنانی عنوان کرد: انتظار می رود که در اجرای تحقق اهداف دانشگاه از تمامی ظرفیت های در اختیار به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.

سرپرست پردیس بنت الهدی صدر کردستان اظهار داشت: انتظار می رود که در راستای عملیاتی کردن شعار سال که «همدلی و همزبانی» است در عمل تبلور یابد و در این زمینه نیاز به همراهی و همدلی خواهد بود و متولیان لایه استانی برای اعتلای دانشگاه تلاش کنند.