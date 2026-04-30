سیدصاحب موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات آموزشی امروز گفت: دانشگاهها تنها مجموعههای فیزیکی نیستند و آموزش مجازی و پلتفرمهای آنلاین امکان ادامه تحصیل را حتی در صورت اختلال در یک مرکز فیزیکی فراهم میکنند.
وی افزود: بنابراین حمله به دانشگاهها ممکن است اختلال ایجاد کند، اما تأثیر استراتژیک بلندمدت آن به دلیل گزینههای جایگزین کاهش مییابد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: تمرکز دشمنان ممکن است به سمت اهداف پیچیدهتر و زیرساختهای حیاتیتر تغییر کند که عملکرد کلی سیستم آموزشی را تضمین میکنند.
وی با اشاره به تحلیل جامعهشناسی گفت: هدف قرار دادن نهادهای آموزشی میتواند بیثباتسازی راهبردی، تضعیف سرمایه انسانی و آسیب به ظرفیت نوآوری آینده جامعه را دنبال کند.
موسوی همچنین جنگ روانی و انتشار ترس را از دیگر اهداف دشمن برشمرد و تصریح کرد: دانشگاهها به دلیل حضور جوانان، اهداف ایدهآلی برای ایجاد وحشت دستهجمعی و خدشهدار کردن امنیت عمومی هستند.
وی تاکید کرد: حمله به مراکز آموزشی نمادهای پیشرفت و روشنفکری جامعه را هدف قرار داده و جنبه رسانهای و بینالمللی دارد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این حملات میتوانند زنجیره انتقال دانش و فرهنگ را قطع کرده و شکاف نسلی و فرهنگی ایجاد کنند
وی اضافه کرد: دانشگاه همواره هدف تلاشهای خارجی برای تأثیرگذاری است و مقابله با این اقدامات نیازمند انسجام داخلی، هوشیاری نخبگان و تمرکز بر تولید علم نافع است.
