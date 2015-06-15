  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۴۷

دیدار ولی ولیعهد عربستان با رئیس سیا در جده

دیدار ولی ولیعهد عربستان با رئیس سیا در جده

رئیس سازمان جاسوسی آمریکا ضمن سفر به عربستان با ولی ولیعهد و رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان(واس) «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز» ولی ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور با «جیمز کلاپر» رئیس سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» و هیئت همراه وی در جده دیدار کرد.

«خالد بن علی الحمیدان» رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان نیز در این دیدار حضور داشت.

طبق گزارش واس، بررسی مسائل مشترک میان دو کشور و همکاریهای دوجانبه موضوع گفتگوهای کلاپر با محمد بن سلمان بود.

به گزارش مهر، سفر کلاپر به عربستان در حالی صورت می گیرد که سعودیها در مرزهای خود با یمن دچار تنش و ناامنی شده چنانکه پیوسته پایگاههای نظامی در جنوب این کشور و در مناطق مرزی مورد هدف حملات موشکی و توپخانه ای ارتش و نیروهای مردمی یمن قرار می گیرد.

آمریکا از حامیان اصلی ائتلاف ضد یمن به رهبری عربستان در حملات این ائتلاف به مناطق مخلتف این کشور محسوب می شود.

کد مطلب 2779179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها