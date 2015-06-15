دیدار ولی ولیعهد عربستان با رئیس سیا در جده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان(واس) «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز» ولی ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور با «جیمز کلاپر» رئیس سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» و هیئت همراه وی در جده دیدار کرد.

«خالد بن علی الحمیدان» رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان نیز در این دیدار حضور داشت.

طبق گزارش واس، بررسی مسائل مشترک میان دو کشور و همکاریهای دوجانبه موضوع گفتگوهای کلاپر با محمد بن سلمان بود.

به گزارش مهر، سفر کلاپر به عربستان در حالی صورت می گیرد که سعودیها در مرزهای خود با یمن دچار تنش و ناامنی شده چنانکه پیوسته پایگاههای نظامی در جنوب این کشور و در مناطق مرزی مورد هدف حملات موشکی و توپخانه ای ارتش و نیروهای مردمی یمن قرار می گیرد.

آمریکا از حامیان اصلی ائتلاف ضد یمن به رهبری عربستان در حملات این ائتلاف به مناطق مخلتف این کشور محسوب می شود.