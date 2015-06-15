وقف قرآنی نهادینه شود/ اختصاص ۳درصد بودجه دهیاریها به امور فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، سید فریدون عربی ظهر دوشنبه در گردهمایی دهیاران، شوراها و مسئولان خانه های قرآنی روستایی استان همدان با بیان اینکه دستورات مختلفی در رابطه با جذب جوانان به قرآن در نظام جمهوری اسلامی آمده است، گفت: راه اندازی خانه های قرآنی در راستای جذب جوانان به فرهنگ قرآنی یکی از دستورات است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۱۳ کانون قرآن روستایی در استان همدان فعالیت می کند، اظهار کرد: در اسفند ماه سال گذشته تفاهم نامه ای مبنی بر اینکه دهیاران موظفند سه درصد از بودجه دهیاری را به امور فرهنگی تخصیص دهند، صادر شد.

مدیرکل دفتر روستایی و شورا استانداری همدان با تاکید بر ضرورت تعمیم و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه بیان داشت: نشاط اجتماعی و خود سازی و خود شناسی همه از برکات قرآن در زندگی است.

عربی با بیان اینکه برای گسترش فرهنگ قرآنی نیاز به هزینه های سنگین نیست، ابراز داشت: دهیاران به عنوان مدیر ارشد روستا باید در راستای فعالیت های قرآنی تلاش بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه می توان از فضاهای خانه عالم در روستا و مدارس برای فعالیت های قرآنی استفاده کرد، افزود: مکان های بلااستفاده می تواند مرکزی برای فعالیت های قرآنی در روستا باشد.

مدیرکل دفتر روستایی و شورا استانداری همدان در ادامه عنوان کرد: زمانیکه فرهنگ قرآنی در جامعه نهادینه شود بسیاری از جرم ها خودبه خود کاهش می یابد.

عربی با تاکید بر اینکه نهادینه کردن فرهنگ وقف قرآنی از دیگر راهکارهای فعال ساختن برنامه های قرآنی است، بیان داشت: فرهنگ وقف قرآنی باید مانند وقف ها در جامعه نهادینه شود.

مدیر بنیاد قرآن استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه متاسفانه دشمن برای از بین بردن فرهنگ مسلمانان خیلی بهتر از ما عمل کرده است، اظهار داشت: تهاجم فرهنگی نه تنها در شهر ها بلکه به روستاها نیز کشیده شده است.

گسترش فعالیت های فرهنگی ضامن مقابله با تهاجم فرهنگی است جواد صدیق فعالیت های فرهنگی را عامل مقابله با تهاجم فرهنگی بیان کرد و افزود: گسترش فعالیت های فرهنگی ضامن مقابله با تهاجم فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه دشمن سعی دارد قرآن را از زندگی مسلمانان بیرون بکشد، بیان داشت: تاسیس خانه های قرآنی می تواند زمینه ای برای فعالیت های قرآنی در جامعه باشد.

مدیر بنیاد قرآن استان همدان با تاکید بر اینکه باید در روستاها نهضت قرآن آموزی راه انداخت، عنوان داشت: متاسفانه اکثر خانه های قرآنی استان همدان بدون مدرس هستند.

صدیق در ادامه گفت: باید تربیت آموزشیار برای انجام فعالیت های قرآنی در روستاها و خانه های قرآنی از خود روستاییان انجام شود.

وی از آمادگی بنیاد قرآن استان همدان برای تربیت آموزشیار و تربیت مدرس قرآنی خبر داد و بیان کرد: انتخاب آموزشیاران از خود مردم روستا زمینه ای برای گسترش هر چه بیشتر فرهنگ قرآنی در روستا است.