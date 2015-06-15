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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۳۰

بازارچه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در سمنان آغاز بکار کرد

بازارچه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در سمنان آغاز بکار کرد

سمنان - مدیر سازمان تعاون روستایی استان سمنان از افتتاح بازارچه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی با اهداف ایجاد مرکزی برای عرضه مستقیم تولیدات تشکلهای بخش کشاورزی، تولیدکنندگان عمده محصولات بخش خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان سمنان، مرتضی معتمد در آئین افتتاح بازارچه عرضه مستقیم کالا در استان سمنان در محل تعاون روستایی سمنان ضمن بیان اینکه این بازارچه در زمینی به مساحت ۹۵۰ مترمربع، احداث شده اظهار داشت: برای احداث این بازارچه ۱۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال از محل منابع بانکی و سهم آورده از سوی اتحادیه تعاون روستایی هزینه شده است.

وی تصریح کرد: در این بازارچه گروه های مختلف مواد غذایی و ... در قالب لبنیات و مشتقات آن، مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز، سفید و تخم مرغ، میوه و تره بار و سبزیجات، خشکبار شامل برنج و حبوبات و محصولات فرآوری شده با قیمت مناسب عرضه می شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان سمنان با اشاره به  همزمان با آغاز به کار این بازارچه، خاطر نشان کرد: در شهرستان شاهرود ۱۱غرفه، شهرستان دامغان هفت غرفه و شهرستان گرمسار نیز سه غرفه کار عرضه این اقلام را آغاز کرده اند.

آئین نمادین افتتاح بازارچه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در استان سمنان، در آستانه ماه مبارک رمضان و همزمان با هفته جهاد کشاورزی با حضور محمد وکیلی استاندار سمنان برگزار شد.

کد مطلب 2779586

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