«کاربرد داستان ها و قیاس ها در درمان رفتاری و شناختی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب حکایت ها و استعاره ها منبعی بالینی هستند؛ شخص را تشویق می کنند، به او هشدار می دهند، و بالاتر از همه به او کمک می کنند تا رشد کند. نویسنده اثر با کمک داستان ها، تملیح ها، شکل ها و نقل قول ها گنجینه ای گران بها از خود فراهم آورده است. متخصصان و بیماران به اندازه هم، از آمیزه دل مشغولی، شوخ طبعی و تشویق، که در این کتاب به تصویر کشیده شده و بر مجموعه گسترده ای از مشکلات بالینی تأکید دارد، بهره خواهند برد.

این کتاب با 2 هدف تألیف شده است. اول، به خوانندگان درمانگر کمک می کند تا درمان رفتاری شناختی را با توصیف قیاس ها و داستان های موردی کوتاه و موثر و شیوه های کمتر کارآمد درک کنند و آن را به کار ببرند. دوم، درمانجوها را قادر می کند با درمان رفتاری شناختی آشنا شوند و آن را به کار بگیرند. این کتاب برای خواندن و استفاده کردن است. الگوهای رفتاردرمانی و شناختی متحول می شوند، اما داستان ها بدون تغییر باقی می مانند و به انتقال حقایق بدون مرز ادامه می دهند.

مقصود این کتاب، تبیین کاربرد بالینی داستان، سخن قصار، استعاره و قیاس در درمان رفتاری شناختی است. این کتاب بر بزرگسالان تمرکز می کند و به سه بخش تقسیم می شود: بخش اول (فصل های ۳-۱) زمینه را آماده می کند. در فصل اول این سوال را مطرح می کنیم که درمان رفتاری شناختی چیست؟ و به کشف برداشت های نادرست می پردازیم. در فصل دوم به تعریف استعاره، داستان و قیاس و نیز به تأثیر فرهنگی آن ها و اینکه درمان رفتاری شناختی چگونه می تواند از دیگر روان درمانی ها کمک بگیرد می پردازد. فصل سوم پژوهش هایی را بررسی می کند که از روایت ها به عنوان یک ابزار درمان رفتاری شناختی پشتیبانی می کنند و به استفاده ها و سوءاستفاده های بالقوه آن نگاهی دارد و فهرستی از بایدها و نبایدها را برای درمانگران فراهم می کند.

بخش دوم (فصل های ۸ تا ۴) شخصیت های داستان را شرح و بسط می دهد که شامل افسردگی، اضطراب و هراس، اختلال وسواس فکری عملی و اختلال استرس پس از سانحه است. فصل هفتم سلامت جسمانی را دربرمی گیرد که شامل اختلال خوردن، اضطراب سلامت و انطباق با بیماری است. فصل هشتم رفتارهای بی فایده به علاوه مشکلات دیرپا مانند اختلال های شخصیت و اعتماد به نفس پایین را بررسی می کند.

در بخش سوم (فصل های ۹ و ۱۰) درمان رفتاری شناختی معاصر مورد بررسی قرار می گیرد. فصل نهم چگونگی انجام کار را شرح می دهد که چگونه داستان ها را طبق یک رویکرد فردی شده به کار بگیریم. این بخش شامل حل مسئله و قیاس برای توصیف روان پریشی است. در آخر، فصل دهم درمان های نسل سوم را مورد توجه قرار می دهد. همچنین به چگونگی گسترش پیش رفتن و اجتناب از عقب حرکت کردن می پردازد و بحث را با تجزیه و تحلیل مسیر آینده درمان رفتاری شناختی به پایان می رساند.

کتاب «کاربرد داستان ها و قیاس ها در درمان رفتاری و شناختی» با ۵۳۶ صفحه به همراه جدول و نمودار، با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به چاپ رسیده است.