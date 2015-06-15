هلاکت ۱۳ تروریست داعش در عملیات ارتش سوریه در استان حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نظامیان ارتش سوریه مراکز وابسته به تروریست های داعش در شمال غرب استان حلب را هدف حملات خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات ۱۳ عضو گروه تروریستی داعش به هلاکت رسیده و ده ها نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

ارتش سوریه همچنین مواضع تروریست های جبهه النصره در دو منطقه «الموزره» و «السکریه» واقع در استان ادلب را بمباران کرد.

بر اساس اعلام رسانه های سوری، درگیری های میان ارتش سوریه و تروریست های تکفیری در مناطق واقع در حومه استان حمص تشدید شده است.

مواضع تروریست های داعش در منطقه «خان العسل» استان حلب نیز توسط جنگنده های سوری طی چند نوبت بمباران شد.