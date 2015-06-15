به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه ساعاتی قبل وارد دمشق شد.

بر اساس این گزارش، قرار است دی میستورا در جریان این سفر با مقامات سوری دیدار و با آنها درباره راهکارهای حل بحران این کشور بحث و تبادل نظر کند.

پیشتر دفتر «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود: دی میستورا در جریان این سفر قرار است با مقامات سوری درباره حمایت از شهروندان و تلاش برای یافتن راه حل سیاسی حل بحران در سوریه گفتگوهایی را داشته باشد.

در این بیانیه به دیدار دی میستورا با «بشار اسد» رییس جمهور سوریه اشاره نشده و دلیل محرمانه بودن آن رعایت مسائل امنیتی بیان شده است.

در بیانیه دفتر دی میستورا آمده است که مجموعه سفرهای وی قرار است تا ماه جولای ادامه داشته و گزارش آن در انتهای جولای برای «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل ارسال شود.