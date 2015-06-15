به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندی بیزینس آن لاین، کشور هند رسماً به ایران اعلام کرده است که منافع خود در بخش نفت و گاز ایران را کماکان دنبال خواهد نمود.
به گفته یکی از مسئولین حاضر در مذاکرات همکاری های نفتی هند و ایران، تعاملات تجاری هند با ایران هیچ ارتباطی با مذاکرات درجریان میان کشورهای ۱+۵ با ایران ندارد.
«آرمندرا پرادهان» وزیر نفت و گاز طبیعی هند که اخیراً با همتای ایرانی خود «بیژن نامدار زنگنه» در اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ملاقات کرد، به روزنامه هندی بیزینس آن لاین گفت: اگرچه به دقت مذاکرات هسته ای ایران را دنبال می کنیم، ولی مذاکرات تجاری را یک فرآیند مستمر و در جریان دانسته و ما به طور شفاف نقطه نظرهایمان را نیز در این خصوص به ایران اعلام کرده ایم.
مذاکرات میان شرکت نفت اُ. اِن.جی.سی ویدش، زیرمجموعه شرکت نفت و گاز طبیعی هند (اُ. اِن.جی.سی)، با مسئولان ایرانی در مورد پروژههای این شرکت در منطقه ساحلی خلیج فارس که اکنون میدان نفتی بینالود نامیده می شود در جریان است.
نظر شما