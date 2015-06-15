به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندی بیزینس آن لاین، کشور هند رسماً به ایران اعلام کرده است که منافع خود در بخش نفت و گاز ایران را کماکان دنبال خواهد نمود.

به گفته یکی از مسئولین حاضر در مذاکرات همکاری های نفتی هند و ایران، تعاملات تجاری هند با ایران هیچ ارتباطی با مذاکرات درجریان میان کشورهای ۱+۵ با ایران ندارد.

«آرمندرا پرادهان» وزیر نفت و گاز طبیعی هند که اخیراً با همتای ایرانی خود «بیژن نامدار زنگنه» در اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) ملاقات کرد، به روزنامه هندی بیزینس آن لاین گفت: اگرچه به دقت مذاکرات هسته ای ایران را دنبال می کنیم، ولی مذاکرات تجاری را یک فرآیند مستمر و در جریان دانسته و ما به طور شفاف نقطه نظرهایمان را نیز در این خصوص به ایران اعلام کرده ایم.

مذاکرات میان شرکت نفت اُ. اِن.جی.سی ویدش، زیرمجموعه شرکت نفت و گاز طبیعی هند (اُ. اِن.جی.سی)، با مسئولان ایرانی در مورد پروژههای این شرکت در منطقه ساحلی خلیج فارس که اکنون میدان نفتی بینالود نامیده می شود در جریان است.