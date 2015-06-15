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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۲۷

ملکپور:

معاون اول رئیس جمهور به شهرکرد سفر می کند

معاون اول رئیس جمهور به شهرکرد سفر می کند

شهرکرد - فرماندار شهرکرد گفت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز سه شنبه هفته جاری به شهرکرد سفر می کند.

حمید ملکپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: چند پروژه مهم در این استان به دست معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شود.

وی افزود: فرهنگسرای شهرکرد مهمترین پروژه این شهرستان است که به دست معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.

ملکپور عنوان کرد: تاکنون برای ساخت پروژه فرهنگسرای شهرکرد ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است که یکی از مهمترین پروژه های عمرانی این استان به شمار می رود.

فرماندار شهرکرد بیان کرد: پروژه های دیگری نیز در سطح استان مانند جاده ناغان - خوزستان و... به دست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

وی افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد و نمایندگان استان در مجلس و معاونان استاندار از دیگر برنامه های معاون اول رئیس جمهور در این استان است.

کد مطلب 2779737

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