معاون اول رئیس جمهور به شهرکرد سفر می کند

حمید ملکپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: چند پروژه مهم در این استان به دست معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شود.

وی افزود: فرهنگسرای شهرکرد مهمترین پروژه این شهرستان است که به دست معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.

ملکپور عنوان کرد: تاکنون برای ساخت پروژه فرهنگسرای شهرکرد ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است که یکی از مهمترین پروژه های عمرانی این استان به شمار می رود.

فرماندار شهرکرد بیان کرد: پروژه های دیگری نیز در سطح استان مانند جاده ناغان - خوزستان و... به دست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

وی افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد و نمایندگان استان در مجلس و معاونان استاندار از دیگر برنامه های معاون اول رئیس جمهور در این استان است.