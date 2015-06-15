ادامه تصویربرداری «دست به نقد» در بوستان ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی حسین رفیعی و سیاوش مفیدی مقابل دوربین شهاب عباسی رفته‌اند و به دنبال آن سکانس‌هایی مربوط به اپیزودهایی چون زایشگاه، کارخانه، اتوبوس، من و تو پلاس، قند پهلو، کارمند، ایست مطبوعاتی، مرده شورخونه، دفتر قبرستون و ...ضبط شده است.

«دست به نقد» از شبکه نسیم و در ۹۰ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای و در قالب چند آیتم در هر قسمت ساخته می‌شود که با توجه به آیتم‌ها، لوکیشن‌ها نیز تغییر می‌کند.

یوسف صیادی، سیاوش مفیدی، شهاب عباسی، وحید مهین دوست، مرتضی رستمی، حامد تهرانی، ابراهیم شفیعی، کیوان ملک مطیعی، میثم رستگاری، افشین قدیمی، منصور غنی جاهد، مهیار بریمانی، فرشته ترابی، مژگان رستمی، تورج وثوقی و با حضور حسین رفیعی بازیگران این سریال هستند.

عوامل پشت دوربین عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: شهاب عباسی، نویسندگان: شهاب عباسی و حمزه صالحی، مجری طرح: مسعود انتظاری، کارگردان تلویزیونی: جواد اصلانی، برنامه ریز: بهرام ملکی، دستیار کارگردان: فرهاد فداکار، طراح چهره‌پردازی: شهرام خلج، طراح و مجری دکور: احمد رجبی، مدیر تدارکات: علیرضا ابراهیم آبادی، گروه صحنه و لباس: نوید مقصودی، محمد مهدی آتوت، شیوا دانیالی، نورپرداز: بهنام نساج، تصویربرداران: حمید شریعتی، میثم مظلومی و هادی لشگری، صدابردار: مجید هاشم پور، عکاس و پشت صحنه: سهند تاکی، تدوینگر و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: احسان فانیان، موسیقی: حامد تهرانی، صداگذار: پارسا عاشقان، مدیر فنی: حسن سوری، طراح لوگو: سیروس سلیمی خلیق و روابط عمومی الهه علیزاده.

این مجموعه به سفارش شبکه نسیم تولید می‌شود.