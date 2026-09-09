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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

یحیی سریع: جنگنده اف ۱۵ دشمن سعودی زندان الحزم را بمباران کرد

یحیی سریع: جنگنده اف ۱۵ دشمن سعودی زندان الحزم را بمباران کرد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به اینکه یک جنگنده سعودی از نوع اف ۱۵ از پایگاه هوایی خمیس مشیط در جنوب عربستان، زندان الحزم در الجوف را بمباران کرده است، گفت: دشمن سعودی مصون نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: جنایتی که دشمن جنایتکار سعودی روز دوشنبه گذشته، ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، با هدف قرار دادن زندان مرکزی شهر الحزم در استان الجوف مرتکب شد و در پی آن شمار زیادی از زندانیان این زندان به همراه شماری از مراجعه‌کنندگان، از جمله کودکان و زنان، جان خود را از دست دادند، بدین قرار است که یک فروند جنگنده از نوع F-۱۵SA در ساعت ۱۶:۳۰ از پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط به پرواز درآمد و با انجام دو حمله هوایی، زندان مرکزی را هدف قرار داد.

وی افزود: این جنگنده در ساعت ۱۶:۴۵ به همان پایگاه در خمیس مشیط بازگشت.

یحیی سریع تصریح کرد: تلاش‌های دشمن سعودی برای شانه خالی کردن از مسئولیت جنایات و تجاوزات خود علیه کشور ما، هر اندازه هم که برای سرپوش گذاشتن بر این اقدامات تلاش کند، این رژیم را از پیامدها و تبعات این تجاوز و جنایت مصون نخواهد کرد.

کد مطلب 6942417

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