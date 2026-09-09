یحیی سریع: جنگنده اف ۱۵ دشمن سعودی زندان الحزم را بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: جنایتی که دشمن جنایتکار سعودی روز دوشنبه گذشته، ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، با هدف قرار دادن زندان مرکزی شهر الحزم در استان الجوف مرتکب شد و در پی آن شمار زیادی از زندانیان این زندان به همراه شماری از مراجعه‌کنندگان، از جمله کودکان و زنان، جان خود را از دست دادند، بدین قرار است که یک فروند جنگنده از نوع F-۱۵SA در ساعت ۱۶:۳۰ از پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط به پرواز درآمد و با انجام دو حمله هوایی، زندان مرکزی را هدف قرار داد.

وی افزود: این جنگنده در ساعت ۱۶:۴۵ به همان پایگاه در خمیس مشیط بازگشت.

یحیی سریع تصریح کرد: تلاش‌های دشمن سعودی برای شانه خالی کردن از مسئولیت جنایات و تجاوزات خود علیه کشور ما، هر اندازه هم که برای سرپوش گذاشتن بر این اقدامات تلاش کند، این رژیم را از پیامدها و تبعات این تجاوز و جنایت مصون نخواهد کرد.