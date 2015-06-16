به گزارش خبرنگار مهر، نشست «هم اندیشی تقویت تعاملات رسانهای» شامگاه گذشته دوشنبه ۲۵ خرداد با حضور مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما و همکاران وی و اهالی رسانهها در رستوران سنتی مجموعه تکتا صداوسیما برگزار شد.
پیش از این تمامی خبرنگاران حوزه رادیو و تلویزیون در نشست مشترکی در کنار مدیران روابط عمومی صداوسیما قرار نگرفته بودند.
شب گذشته علاوه بر داوود نعمتی، احد امیرمحمدی مدیر روابط عمومی برون مرزی، یاسین مدیر روابط عمومی معاونت خبر، رضا رضایی مدیر دفتر معاون سیما، علی اکبر خدابخش مدیر روابط عمومی صدا و سيد هادی شريفزاده مدیر اطلاعرسانی و ارتباط با رسانهها نیز در کنار خبرنگاران خبرگزاریها و روزنامهها حضور داشتند.
پیگیری هدف تقویت و انسجام ارتباط با رسانهها
نعمتی مدیرکل روابط عمومی صداوسیما در ابتدای سخنانش درباره اهداف برگزاری این نشست گفت: این دیدار را نشستی صمیمانه و دوستانه میدانم که هدف از برگزاری آن، دست پیدا کردن به راهکارهایی برای ارتباط بیشتر با حوزه مطبوعات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری است و در راستای تقویت این ارتباط و منسجم کردن آن کنار هم جمع شدهایم.
وی افزود: ما درصددیم خدمات مورد نیاز رسانهها را در اختیار آنها قرار دهیم و نیازهای خبریشان را تأمین کنیم. در این راستا برنامههای متعددی را نیز پیشبینی کردهایم. به ویژه که جنس کار ما با شما یکی است و تفاوت زیادی ندارد، بنابراین میتوانیم به تفاهم خوبی دست پیدا کنیم.
مدیرکل روابط عمومی صداوسیما در ادامه به حضورش در جشنواره تولیدات مراکز که سال ۷۴ در زیباکنار برگزار شد، اشاره و اظهار کرد: آن زمان نه اینترنت به این شکل وجود داشت و نه رسانهها تا این حد فعال بودند. با این حال موفق شدم حضور ۴۰ خبرنگار را هماهنگ کنم و پوشش گستردهای از جشنواره در رسانهها داده شد.
پُستهای مدیریتی روابط عمومی تقلیل پیدا کرده است
نعمتی یادآور شد: روابط عمومیها حذف نشدهاند بلکه تنها پُستهای مدیریت روابط عمومی در سازمان تقلیل پیدا کرده اما در چهار حوزه پیام، برون مرزی، خبر و صداوسیما برنامهریزی گستردهای صورت میگیرد و ما نیازهای خبری دوستان را برطرف میکنیم.
پس از سخنان کوتاه نعمتی، نوبت به اهالی رسانه رسید و همکاران عرصه خبر به نوبت مسائل و دغدغههای خود را مطرح کردند و نعمتی پاسخگوی سوالات آنها بود.
وی در پاسخ به این سوالات به مواردی چون هفت برابر شدن تعداد خبرهای روابط عمومی و تلاش برای ایجاد زمینههای بهتر در راستای دسترسی به تولیدات از جمله حضور خبرنگاران در پشت صحنه آثار نمایشی اشاره و اعلام کرد دریافت پیشنهادات خبرنگاران در راستای برنامهریزی عملکردهای اداره کل روابط عمومی بر مبنای این پیشنهادات صورت میگیرد.
ماموریت قائممقام سرافراز برای ساماندهی سایتهای روابط عمومیها
نعمتی همچنین پس از اظهارنظر دیگر دوستان رسانهای گفت: قرار است وضعیت سایت شبکهها تغییر پیدا کند و از وضعیت یکسانی برخوردار شوند. دکتر اخوان قائم مقام سازمان نیز ماموریت پیدا کرده تا وضعیت سایتها را ساماندهی و از این پراکندگی جلوگیری کند. ما هم تلاش میکنیم سایتها علی رغم مشکلات فنی، همیشه به روز باشد.
در ادامه خبرنگار مهر نیز به مواردی چون محافظهکار بودن برخی از مدیران سازمان صداوسیما و پاسخگو نبودن آنها، مشکلات همیشگی آفیش برای ورود به سازمان و فقدان روابط عمومی در مرکز صبا و شبکه پویا پس از انتقال روابط عمومی این شبکه به بخش سایت اشاره کرد.
مدیران گرفتارند نه محافظهکار
نعمتی نیز در پاسخ بیان کرد: نگویید مدیران محافظهکارند، بگویید گرفتار هستند. حجم کار در رسانه ملی بالا است و پاسخگویی با گستردگی کار دشوار است. با این حال امیدوارم موفق شویم نشستها و جلسات هم فکری دیگری با حضور مدیران برگزار کنیم.
خبرنگار مهر همچنین به ایمیلی که اخیرا درباره معرفی مرکز امور نمایشی سیما به عنوان تنها مرکز و مرجع اطلاعرسانی در مورد سریالها و برنامههای نمایشی و فاقد اعتبار دانستن اخبار خبرگزاریها در این زمینه که از سوی روابط عمومی سیما ارسال شده بود، اشاره کرد و رضا رضایی درباره آن توضیح داد: متاسفانه برخی از رسانهها گفتگوهایی با عوامل آثار نمایشی انجام میدهند که در این گفتگوها از آثاری نام برده میشود که هنوز در کنداکتور شبکه قرار نگرفته یا اصلا طرح آنها هنوز تصویب نشده است.
تمرکز تولیدات و اخبار آنها در مرکز امور نمایشی سیما
وی تصریح کرد: ما نمیخواهیم رسانهها اطلاعات غلطی به مخاطبان خود داده یا اجازه بدهند برخی افراد شیاد، از قِبل اطلاعرسانی غلط، سوءاستفاده کنند. در این صورت ما هم مجبور به پاسخگویی موردی میشویم. بنابراین مرکز نمایش سیما، مسئول تأمین و تهیه تولیدات نمایشی شناخته میشود و هدف این تمرکز ایجاد نظم در بین برنامههای نمایشی، صرفهجویی و اطلاع رسانی متمرکز است.
رضایی افزود: ضمن اینکه اینگونه درباره سریالها نیز نظارت دقیقی صورت میگیرد و آثار از لحاظ کمی و کیفی ارتقا پیدا میکنند. بنابراین لطفا همکاران اجازه بدهند اطلاع رسانی دقیق، صحیح و هدفمند در حوزه اداره کل نمایش اتفاق بیفتد و شما هم بتوانید اطلاعات واقعی را در اختیار مخاطبانتان قرار دهید.
شبکه کودک هم روابط عمومی خواهد داشت
مدیر دفتر معاون سیما همچنین درباره حذف روابط عمومی شبکه پویا و مرکز صبا نیز گفت: در حال حاضر شبکه پویا در دوره گذر به سر میبرد و تغییراتی در ساختار و تشکیلاتش خواهد داشت. اجازه بدهید این تغییرات اعمال شود و پس از اینکه مدیران شبکه کودک و نه پویا، منصوب شدند و تغییر ساختار، به صورت الگو تعریف شد، مدیران این شبکه، کارشناس روابط عمومی را در حوزه کودک انتخاب خواهند کرد.
در پایان این نشست صمیمانه، اهالی رسانه و مدیران، کارشناسان و خبرنگاران روابط عمومیهای صداوسیما در کنار هم به صرف شام پرداختند.
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