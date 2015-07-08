به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ملی هیچ تصمیمی مبنی بر اعمال محدودیت بر حضور هنرمندان و مجریان صدا و سیما در شبكههای اجتماعی نگرفته است.
در پی ادعای برخی سایتهای خبری درباره ابلاغ تصمیم رسانه ملی به هنرمندان، مجریان و گویندگان سازمان صدا و سیما مبنی بر ممنوعیت حضور در شبكههای اجتماعی، مدیركل روابط عمومی سازمان با تكذیب این خبر تأكید كرد: هیچ گونه تصمیم یا بخشنامهای در این خصوص توسط رسانه ملی صادر نشده است.
نعمتی اناركی تأکید کرد: آنچه در برخی سایتها در این باره نقل شده كذب محض و به کلی عاری از صحت است.
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