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۱۷ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۲

تکذیب خبر ممنوعیت حضور هنرمندان و مجریان در شبکه‌های اجتماعی

تکذیب خبر ممنوعیت حضور هنرمندان و مجریان در شبکه‌های اجتماعی

روابط عمومی صدا و سیما خبر ممنوعیت حضور هنرمندان و مجریان رسانه ملی در شبکه‌های اجتماعی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ملی هیچ تصمیمی مبنی بر اعمال محدودیت بر حضور هنرمندان و مجریان صدا و سیما در شبكه‌های اجتماعی نگرفته است.

در پی ادعای برخی سایت‌های خبری درباره ابلاغ تصمیم رسانه ملی به هنرمندان، مجریان و گویندگان سازمان صدا و سیما مبنی بر ممنوعیت حضور در شبكه‌های اجتماعی، مدیركل روابط عمومی سازمان با تكذیب این خبر تأكید كرد: هیچ گونه تصمیم یا بخشنامه‌ای در این خصوص توسط رسانه ملی صادر نشده است.

نعمتی اناركی تأکید کرد: آنچه در برخی سایت‌ها در این باره نقل شده كذب محض و به کلی عاری از صحت است.

کد مطلب 2854274

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