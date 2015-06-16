جهش دو برابری ترانزیت پنبه در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمد علی اصل سعیدی پور اظهار داشت: برای ساخت ایستگاه تخلیه واگنهای ریلی پنبه، ۱۵ هکتار محوطهسازی و شش کیلومتر ریلگذاری انجام شده و خطوط ریلی فرسوده نیز به طول پنج کیلومتر بازسازی شده است.
این مقام مسئول اضافه میکند: با تکمیل این ایستگاه ریلی ظرفیت ترانزیت پنبه به ۸۰۰ هزار تن در سال افزایش یافته است.
به گفته سعیدی پور، چهار شرکت خصوصی در این بندر در محدودهای به وسعت ۴۰ هکتار در زمینه ترانزیت پنبه فعالیت دارند و شرکتهای جدید نیز می توانند با بسترسازی و ساخت خطوط تخلیه ایمن در این بندر فعالیت کنند.
معاون عملیات بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از برخی آمار و ارقام در این رابطه سخن به میان میآورد و میگوید: طی سه ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۰۰ هزار تن عدل پنبه تولیدی کشورهای آسیای میانه از طریق این بندر به کشورهای اروپایی و آسیای شرقی ترانریت شده است.
به گفته وی، این میزان ترانزیت پنبه ۲۰ میلیون دلار درآمدزایی و ۲۰۰ نفر اشتغال زایی به دنبال داشته است.
وی نصب هیدرانت های زیرزمینی آتش نشانی، خط کشی و پالت گذاری محل های نگهداری، گذاشتن دکل های نگهبانی، مانیتورینگ ترمینال با استفاده از دوربین های مدار بسته را از جمله اقداماتی عنوان می کند که به منظور ارتقاء ایمنی حمل و نقل این کالا قابل اشتغال عملیاتی شده است.
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