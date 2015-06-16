دوومیدانی برترین هیئت ورزشی استان همدان در سال ۹۳

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان ظهر سه شنبه در جمع روسا و نواب رئیس هیئت های ورزشی استان همدان با اشاره به ارزیابی های هیئت های ورزشی استان همدان اظهار داشت: در جمع بندی برترین هیئت های ورزشی همدان، دو ومیدانی که سال ۹۲ در رتبه دوم ارزیابی قرار داشت با ۳۴۲۲ امتیاز اول شد.

رسول منعم افزود: در این ارزیابی هیئت کشتی که سال ۹۲ در رتبه نخست ارزیابی قرار داشت با کسب ۳۱۴۳ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و هیئت قایقرانی که در ارزیابی سال ۹۲ دهم شده بود در این ارزیابی در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی با اشاره به علل کسب نخست جایگاه نخست هیئت دوومیدانی استان همدان در این ارزشیابی گفت: توجه به اجرای مطلوب استعدایابی در هیئت، اعزام ورزشکاران به مسابقات قهرمانی کشور، دعوت ورزشکاران به اردوهای تیم ملی، اعزام ورزشکاران به مسابقات برون مرزی، کسب عناوین قهرمانی کشور و ارتقاء رکوردهای کشوری از جمله این دلایل بوده است.

معاون توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: همچنین برگزاری مسابقات و جشنواره های استانی، حضور فعال در برنامه های فرهنگی و رشد در تعداد ورزشکاران سازان یافته از علل اصلی انتخاب هیئت دوومیدانی به عنوان هیئت برتر در سال ۹۳ بود.

منعم با اشاره به نتایج رده بندی سایر هیئت های ورزشی استان همدان بیان کرد: در این ارزیابی هیئت های تکواندو، بدنسازی و پرورش اندام، بدمینتون، پینگ پنگ، تنیس، ژیمناستیک، تیراندازی، دوچرخه سواری، ورزش های رزمی، بوکس، شنا و شیرجه، کبدی، اسکیت، بسکتبال، شمشیربازی، گلف، بیماران خاص، وزنه برداری، ووشو، شطرنج، اتومبیلرانی و موتور سواری، هاکی، ورزش های پهلوانی و کونگ فو به عنوان های هیئت های متوسط استان معرفی شدند.

وی یادآور شد: همچنین در این ارزیابی هیئت های هندبال، کوهنوردی و صعودهای ورزشی، اسکی، انجمن های ورزشی، سوارکاری، کمیته رزم آوران، تیراندازی با کمان، اسکواش، بولینگ و بیلیارد و سه گانه نیز به عنوان هیئت های ضعیف ارزیابی اداره کل در سال ۹۳ معرفی شدند.

معاون توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره دلایل حضور بعضی از هیئت در رده بندی ضعیف گفت: عدم ارسال اطلاعات، عدم اعزام به مسابقات کشوری، کاهش ورزشکاران سازمان یافته، عدم برگزاری لیگ های استانی و عدم ارتقاء سطح داوران و مربیان از علل قرار گرفتن این هیئت ها در بین هیئت های ضعیف بوده است.