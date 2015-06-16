خرید جو در همدان به علت کمبود نقدینگی به صورت توافقی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رشیدی ظهر سه شنبه در کارگروه امور اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه سال گذشته نسبت به کشاورزان خاطی درخصوص مصرف آب با مساحمه برخورد شد اما امسال سخت گیری ها به شدت اجرا و کشاورزان خاطی رصد خواهند شد، اظهار داشت: مبارزه با سن غلات با مشارکت خوب کشاورزان در سطح قابل قبولی انجام شد.

وی با بیان اینکه مبارزه با سن غلات ۲۶ فروردین آغاز شده است، عنوان کرد: مبارزه با سن مادر در سطح ۱۴ هزار ۸۳۵ هکتار و مبارزه با سن پوره در ۱۸ هزار ۷۰۲ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان همدان انجام شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه مبارزه با سن غلات در بیش از ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان همدان انجام شده است، ادامه داد: مبارزه با علف هرز در ۲۵۰ هکتار از اراضی شهرستان انجام شده است.

رشیدی با بیان اینکه امسال در هفته جهاد کشاورزی ۱۲ طرح از جمله ۱۲۰ هکتار آبیاری تحت فشار، دو واحد گاوداری، یک واحد پرورش میش داشتی و غیره به بهره برداری رسید، بیان کرد: برداشت محصول جو از ۱۱ خرداد ماه آغاز شده و نسبت به سال گذشته در این زمینه جلو تر هستیم.

وی با بیان اینکه نحوه خرید جو تضمینی و توافقی است، ادامه داد: تعاون روستایی شهرستان همدان آمادگی کامل خود را برای خرید جو اعلام کرده است اما به علت کمبود نقدینگی خرید به صورت توافقی انجام می شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه به دلیل مشکل نقدینگی ممکن است خرید جو به صورت تضمینی انجام نشود، ادامه داد: تاکنون در شهرستان همدان ۴۰۰ تن جو به صورت توافقی خریداری شده است.

جواد رشیدی با بیان اینکه ۲۲۰ نفر روز آموزش به کشاورزان داده شده که عمده مسائل آموزش در بحث سن غلات و علف های هرز بوده است، بیان کرد: در راستای کاهش کنترل ضایعات کمبایین بازدید از ۶۰ کمباین مد نظر است و صدور سوخت براساس معاینه فنی این شرکت از کمباین ها خواهد بود.

وی خرید های تضمینی جو تابع تامین اعتبار است، ادامه داد: امسال پول کشاورزان جوکار با تاخیر ۴۵ تا ۵۰ روز پرداخت می شود و تاکنون ۴۵۰ تن جو به صورت توافقی خریداری شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان با بیان اینکه سال گذشته استقبال کشاورزان از بیمه بسیار کم بود و رقم راضی کننده ای نبود، عنوان کرد: خسارت در بین مزارع پخش شده و این خسارت خود به خود در مسائلی از جمله هزینه برداشت، جمع آوری و زمان خرید محصول تاثیر می گذارد.

رشیدی با بیان اینکه در مورد بحث فرآوری ضایعات با بیان اینکه افزون بر ۳۰۰ مورد از خاطیان اراضی کشاورز به دادگاه خوانده شده و بیش از ۴۰ مورد حکم گرفته اند، بیان کرد: برخی افراد لوله های آبیاری تحت فشار مزارع را سرقت و بلافاصله در محل ضایعات پودر می کنند که لازم است نیرو انتظامی برای رفع این مشکل وارد شود.